Francisco Sagasti se reunió con Pedro Castillo en Palacio de Gobierno: “El presidente no me pidió ninguna asesoría, ni me corresponde darla”

Pedro Castillo y Francisco Sagasti se reunieron en Palacio de Gobierno. (Foto; Presidencia/Referencial)

El mandatario peruano Pedro Castillo se reunió con su antecesor, Francisco Sagasti, en Palacio de Gobierno, informó el portal Transparencia de la Presidencia. El encuentro se desarrolló el sábado 4 de diciembre, entre las 4:53 p.m. y 6:25 p.m., en medio del proceso de vacancia impulsado desde el Congreso de la República contra el jefe de Estado.

En entrevista con La República, el también escritor contó que solo se reunieron Pedro Castillo y él, y que esto se dio después de conversarlo (supuestamente por celular, aunque no especificó), por lo que lo invitó el sábado por la tarde a Palacio de Gobierno.

“El presidente no me pidió ninguna asesoría, ni me corresponde darla. Le conté como enfrentamos las crisis políticas en el gobierno que me tocó dirigir; por ejemplo, los intentos de censurar a Mesa Directiva del Congreso, con todas sus implicancias”, dijo el exmandatario al citado diario y comentó que Pedro Castillo le deja una imagen de “un presidente interesado en escuchar a su predecesor”.

El político dijo que no se habían tocado temas como las reuniones en la casa de Breña o la vacancia presidencial. Tampoco cuándo explicará estos hechos a la prensa.

“Eso lo responderá el Presidente. Durante la reunión le expliqué como fue la experiencia del Gobierno de Transición y Emergencia en sus relaciones con la prensa”, explicó.

“Solo le dije que lo que aprendimos en el Gobierno de Transición y Emergencia puede ser de utilidad para su gobierno, tal como ha sido el caso con el proceso de vacunación para enfrentar la pandemia”, agregó.

Francisco Sagasti sostuvo que solo habrá otra reunión con Pedro Castillo si así lo quiere el actual mandatario.

“El clima de incertidumbre me parece innecesario y dañino. Proviene de demasiadas fuentes: oposición, gobierno, sector privado, organizaciones de base, entre muchas otras, y sobre todo de extremistas políticos de derecha e izquierda que están tratando de sembrar el caos. La ciudadanía debe estar vigilante, no dejarse llevar por rumores y especulaciones, pensar siempre en el bien común, y rechazar todo atisbo de desprecio, resentimiento y mezquindad”, concluyó el expresidente sobre la pregunta si creía que se llegaba a fin de año con Pedro Castillo en el Gobierno o siendo vacado.

SAGASTI CONTRA LA VACANCIA DE CASTILLO

Francisco Sagasti consideró que la anunciada moción de vacancia presidencial contra el presidente Pedro Castillo no tenía ningún sentido y constituye una aberración.

Indicó que la figura de la vacancia se hizo como un caso extremo y estaba referido a una posible incapacidad mental de un mandatario, pero que la forma en cómo se utilizó últimamente fue “caprichosa” y no permitió el normal desarrollo de las instituciones democráticas.

“Creo que este pedido de vacancia me parece una aberración y no tiene ningún sentido”, manifestó en una entrevista con RPP Noticias.

Asimismo, comentó que últimamente se está repitiendo la situación en la que “como no me gustan los resultados electorales en los que he participado, entonces hay que invalidarlo o sacar al señor que ganó, hay que irrespetar la voluntad popular”.

“Creo que lo que tenemos que hacer es respetar las normas legales, hacer que su periodo concluya y sí, criticarlo, sugerirle cosas para que su Gobierno funcione mejor, pero no decir: no me gusta este Gobierno y lo saco”, agregó.

Sagasti concluyó mencionando que el recurso de la vacancia presidencial es “absolutamente extremo” y no se puede utilizar cuando se trata de “algún tipo de incapacidad en el ejercicio del cargo”.

