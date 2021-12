Programación de partidos de hoy, sábado 04 de diciembre EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

Antoine Griezmann (c) y Luis Suárez, ataque titular ante el Cádiz, en una fotografía de archivo.- EFE/Rodrigo Jiménez

Hoy es un día cargado de partidos en el mundo del deporte rey, por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos eventos deportivos.

Vuelven las ligas europeas más importantes con partidos de la Bundesliga, la Serie A, LaLiga, la Ligue 1, la Premier League y otras. Entre los encuentros más esperados están los partidos de Real Sociedad vs. Real Madrid por LaLiga, Bayern Munchen vs. Borussia Dortmund por la Bundesliga, Watford vs. Manchester City en la Premier League, Napoli vs. Atalanta en la Serie A y Lens vs. PSG en la Ligue 1. Hoy también hay partidos de la Serie B de Italia y juega Benevento de Gianluca Lapadula contra Pordenone.

Latinoamérica no se queda atrás, ya que hoy hay duelos de la Liga Profesional de fútbol de Argentina, la Liga Expansión MX de México, la Liga MX de México, el Campeonato uruguayo y más. Continúa leyendo para no perderte los datos de ningún encuentro del día de hoy.

FIFA Copa Árabe

5:00 a.m. Jordania vs. Marruecos – FIFATV

8:00 a.m. Líbano vs. Argelia – FIFATV, DirecTV Sports

11:00 a.m. Sudán vs. Egipto – FIFATV

2:00 p.m. Palestina vs. Arabia Saudí – FIFATV

Premier League - Inglaterra

7:30 a.m. West Ham vs. Chelsea – Star +, ESPN

10:00 a.m. Newscastle vs. Burnley – Star +

10:00 a.m. Southampton vs. Brighton – Star +

10:00 a.m. Wolves vs. Liverpool – Star +, ESPN

12:30 p.m. Watford vs. Manchester City – Star +

LaLiga – España

08:00 a.m. Sevilla vs. Villarreal – Star +, ESPN 2

10:15 a.m. Barcelona vs. Real Betis – DirecTV Sports

12:30 p.m. Atlético de Madrid vs. Mallorca – DirecTV Sports

3:00 p.m. Real Sociedad vs. Real Madrid – Star +, ESPN 2

Serie B – Italia

8:00 a.m. Crotone vs. SPAL – Footters

8:00 a.m. Frosinone vs. Ternana – Footters

8:00 a.m. Benevento vs. Pordenone – Footters

8:00 a.m. Cosenza vs. US Cremonense – Footters

10:15 a.m. Lecce vs. Reggina 1914 - Footters

Serie A – Italia

9:00 a.m. AC Milan vs. Salernitana – STAR+

12:00 p.m. AS Roma vs. Inter de Milán – STAR+

2:45 p.m. Napoli vs. Atalanta – STAR+, ESPN 4

Bundesliga – Alemania

9:30 a.m. Bayern Leverkusen vs. Greuther Fürth – Star +

9:30 a.m. Mainz O5 vs. Vlf Wolfsburg – Star +

9:30 a.m. Augsburg vs. Bochum – Star +

9:30 a.m. Hoffenheim vs. Eintracht Frankfurt – Star +, ESPN 4

9:30 a.m. Arminia Bielefeld vs. Köln – Star +

12:30 p.m. Borussia Dortmund vs. Bayern Munich – STAR+, ESPN 2

Eridivise – Países Bajos

10:30 a.m. PSV Eindhoven vs. Utrecht – Star +

Ligue 1 - Francia

11:00 a.m. Marsella vs. Stade Brestois – Star +

1:00 p.m. Lille vs. Troyes – Star +

3:00 p.m. Lens vs. PSG – Star +, ESPN

Liga SmartBank - España

12:15 p.m. Fuenlabrada vs. UD Almería – DirecTV Sports

Liga Portuguesa - Portugal

1:00 p.m. Boavista vs. Marítimo – GolTV, GolTV Play

Liga Profesional de Fútbol - Argentina

3:00 p.m. Arsenal vs. Boca Juniors – ESPN

7:30 p.m. Lanús vs. Rosario Central – TyC Sports Internacional

7:30 p.m. Huracán vs. Racing – TyC Sports Internacional

Campeonato Uruguayo - Uruguay

3:00 p.m. Nacional vs. River Plate M. - GolTV Play

3:00 p.m. Peñarol vs. Sud América – GolTV, GolTV Play

3:00 p.m. Montevideo Wanderers vs. Fénix – GolTV

Liga Expansión MX - México

6:00 p.m. Atlético Morelia vs. TM Fútbol Club – Claro Sports, Marca Claro en YouTube

8:05 p.m. Dorados de Sinaloa vs. Tepatitlán FC – Claro Sports, Marca Claro en YouTube

MLS – Estados Unidos y Canadá

6:30 p.m. Portland Timbers vs. Real Salt Lake – Star +, ESPN 3

Liga MX – México

10:00 p.m. León vs. Tigres UANL – Claro Sports, Marca Claro en YouTube

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, puedes sintonizar la mayoría de encuentros internacionales a través de Star +, ESPN, ESPN 3 y 4, GolTV, GolTV Play, DirecTV Sports, TyC Sports Internacional, Claro Sports y también a través de streaming por medio del canal de YouTube de Marca Claro.

