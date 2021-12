SNMPE: Cierre de Las Bambas afectaría a 8 mil trabajadores y proveedores

Mina Las Bambas. Foto: Andina.

Que la empresa china MMG cese las actividades productivas de la mina Las Bambas en el Perú significaría un duro golpe en la reactivación de la economía naciona l, según expuso el director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Pablo de la Flor.

De acuerdo a las declaraciones del representante del gremio energético, esta unidad minera aporta el 1% del Producto Bruto Interno (PBI) del país y, además, brinda empleo a más de 8 mil trabajadores y proveedores.

“La situación es extremadamente crítica en Las Bambas que en los próximos días procederá a la paralización total de la mina, la cual aporta el 16% de la producción cuprífera nacional y da empleo a más de 8,000 trabajadores y proveedores”, manifestó.

De la Flor culpa a la pasividad de las autoridades gubernamentales ante el bloqueo a la mina Las Bambas por parte de comunidades de la provincia de Chumbivilcas. Esto impide el libre tránsito de los trabajadores, el ingreso de insumos y el transporte de la producción de dicha operación minera hacia el puerto de Matarani.

“Parece que nos estamos acostumbrado al bloqueo de carreteras. Esto es un chantaje de un grupo de líderes de la comunidad por intereses personales. No estamos ante una negociación de proyectos de desarrollo social, sino que quieren tomar el control del transporte de minerales”, aseveró.

“En lo que va del año, Las Bambas ha sufrido el bloqueo de las vías de acceso a la mina en 86 días y desde que inició operaciones en el año 2016 aproximadamente 401 días. Bajo esas condiciones es imposible que siga operando”, continuó.

Debido a los bloqueos y paralizaciones, Las Bambas, que representa el 2% de la producción mundial de cobre, ha tenido dificultades de transportar cerca de 50,000 toneladas de concentrado de cobre de la mina al punto de exportación, lo que ha provocado pérdidas millonarias para la empresa china.

“Las pérdidas que tiene Las Bambas ascienden a US$ 9.5 millones diarios y su producción se ha visto mermada por la conflictividad social al pasar de 450,000 a 270,00 toneladas para este año”, advirtió.

IMAGEN NEGATIVA PARA EL PERÚ

De otro lado, el presidente de la minera Buenaventura, Roque Benavides, indicó que esta situación debe llamar a la reflexión y ver la manera de que la minera no se retire del país, ya que afectaría la imagen del Perú para la inversión privada.

En un diálogo con RPP Noticias, Benavides recalcó que la situación en Las Bambas es lamentable y consideró que el bloqueo de carreteras realizado por la población de Chumbivilcas es ilegal. “Los bloqueos de carreteras, que son absolutamente ilegales y no se condicen con el estado de derecho que debería haber en el país, impiden que las operaciones puedan desarrollarse normalmente. Esto genera una imagen muy negativa del Perú”, dijo

“Hay US$ 56,000 millones en inversiones que no se están dando en minería en el Perú, que generarían 2.3 millones de puestos de trabajo. En este momento en que la reactivación económica es fundamental para los hogares del Perú, no hay derecho que estemos golpeando de esta manera a empresas de la seriedad de MMG, o se haya hecho lo que se hizo con Antamina o Hochschild”, señaló.

Además hizo un llamado al Gobierno de Pedro Castillo para que inicie diálogos con la compañía para evitar que esta cierre sus operaciones y establezca condiciones para evitar más bloqueos que solo perjudican a la economía del Perú.

“Yo creo que este es un golpe muy duro para la economía. Si es que la producción de Las Bambas no puede salir definitivamente puede impactar en el crecimiento de la economía”, señaló.

SEGUIR LEYENDO