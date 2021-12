Claudio Pizarro habló de la lesión de Paolo Guerrero, el título de Jefferson Farfán y la selección

Claudio Pizarro habló de Paolo Guerrero, Jefferson Farfán y la selección.

Claudio Pizarro ofreció entrevista a RPP Deportes para hablar de varios temas relacionados a la selección peruana en Eliminatorias. Además, el excapitán felicitó a Alianza Lima por el título de Liga 1. ¿Qué dijo de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán? Ojo: también comentó sobre el desempeño de Gianluca Lapadula en la ‘blanquirroja’.

Al inicio de la nota, Claudio Pizarro lamentó la lesión de Paolo Guerrero y señaló que espera verlo con camiseta de Alianza Lima. “Ojalá se pueda dar. En este momento Paolo está pasando por un tema complicado con la lesión que tiene. Va a depender mucho de lo que él quiera para su futuro. Sería bonito ver a Paolo con la camiseta de Alianza. Para todos los hinchas será especial”.

Como se sabe, Paolo Guerrero se encuentra sin equipo (salió de Internacional de Brasil por mutuo acuerdo) recuperándose de una dura lesión a la rodilla. El delantero descartó volver a Alianza Lima, pues espera seguir en el fútbol internacional.

Claudio Pizarro aprovechó para felicitar a Alianza Lima y Jefferson Farfán por el título 2021. “No he tenido la oportunidad, así que lo hago ahora: quiero felicitar a todo el equipo de Alianza Lima por este campeonato especial. Fue algo muy simpático para todos los hinchas. Y sobre todo a Jefri, que era lo que quería y estoy muy feliz por él”, sostuvo.

Actualmente, Pizarro se encuentra en Europa.

Asimismo, tocó el tema selección peruana. “Estos 2 últimos triunfos fueron importantes, pusieron a Perú en zona de repechaje. Todavía faltan 4 fechas que son complicadas y con rivales directos. No va a ser fácil. Al equipo se le vio bien y las posibilidades están intactas. Ojalá se siga así”, señaló.

Cuando le dijeron su firmaba el repechaje, tuvo esta reacción: “Yo firmo el repechaje. Las 4 fechas que vienen son complicadas. Y si se pudiera, sí”. Colombia, Ecuador, Uruguay y Paraguay; son los últimos rivales de Perú en Eliminatorias.

¿Y qué piensa de Gianluca Lapadula? “No he tenido ningún contacto con él. No lo conozco, jamás no hemos visto. Después de lo que ha venido haciendo, es entendible (la aceptación del hincha). Ha hecho las cosas muy bien en la selección. Se adaptó rápidamente. Es un jugador importante dentro del esquema. Su estilo de juego es el que quiere Ricardo Gareca”, lanzó.

Para cerrar, dio su postura sobre el Mundial cada 2 años. “Es complicado. Habría que ver qué tal se da, después puedo dar una opinión. Yo, con cada 4 años, la emoción es grande. Pero bueno, vamos a ver. En una temporada ya se juega muchos partidos, es duro para cualquier jugador. Esto cada 2 años es complicado”, apuntó.

