Claudio Pizarro se rinde ante Gianluca Lapadula tras la última fecha doble de Eliminatorias

Claudio Pizarro brindó exclusiva con RPP para hablar de varios temas relacionados a la selección peruana. El excapitán de la ‘bicolor’ resaltó lo hecho por el equipo en la última fecha doble de Eliminatorias, donde hizo 6 puntos de 6 posibles y se ubicó en puesto de repechaje al Mundial.

“Estos 2 últimos triunfos fueron importantes, pusieron a Perú en zona de repechaje. Todavía faltan 4 fechas que son complicadas y con rivales directos. No va a ser fácil. Al equipo se le vio bien y las posibilidades están intactas. Ojalá se siga así”, señaló Claudio Pizarro.

Cuando le consultaron si firmaría el repechaje antes de los últimos duelos de Clasificatorias, el ‘Bombardero’ votó a favor. “Yo firmo el repechaje. Las 4 fechas que vienen son complicadas. Y si se pudiera, sí”, apuntó el ahora embajador de Bayern Munich.

Por otro lado, Claudio Pizarro tocó el tema de Gianluca Lapadula, jugador al que criticó en su momento por aceptar venir a Perú tras rechazarlo en el pasado. “Piensa que es su plato de segunda mesa”, dijo el exdelantero en su momento sobre la actitud del ‘Bambino’.

Sin embargo, eso quedó en el pasado y ahora lo considera importante para la selección peruana. “No he tenido ningún contacto con él. No lo conozco, jamás no hemos visto. Después de lo que ha venido haciendo, es entendible (la aceptación del hincha)”, sostuvo.

“Ha hecho las cosas muy bien en la selección. Se adaptó rápidamente al equipo. Es un jugador importante dentro del esquema. Su estilo de juego es el que quiere Ricardo Gareca”, agregó Claudio Pizarro sobre Gianluca Lapadula.

