Eclipse solar: ¿Cómo influirá este evento en cada signo del horóscopo durante el mes de diciembre? (Foto:Captura)

El eclipse solar total es un evento único que sucederá este año y podrás apreciarlo el sábado 4 de diciembre de 2021, pero sabes ¿Cómo influye este evento según tu signo o mes de nacimiento? Acá te contamos todo.

Recuerda que este suceso influirá en todas las personas del mundo , ya que es uno de los eventos astronómicos más importantes del año. Todos los signos del zodiaco tendrán ligeros cambios durante y después de este gran acontecimiento.

También conocido como eclipse solar en Sagitario en la rama de la astrología. Este sector utiliza dos puntos base al momento de hacer una predicción. Primero, lo que representa el planeta regente del signo en el que sucede el eclipse y el tema principal del signo implicado (signo donde sucede el eclipse).

ATRIBUTOS DE SAGITARIO QUE INFLUIRÁN EN LOS DEMÁS

Para comenzar debemos de recordar los atributos de Sagitario, y es que este signo está ligado con el desarrollo, justicia y las relaciones. Parte de su esencia es la generosidad y la exageración (hasta imprudencia).

‘Sagi’ al ser un signo de fuego, activo y vital, nos presenta una oportunidad única para empezar a proyectar todas las metas que queremos lograr el próximo año. Toma en cuenta que durante el eclipse debes hacer proyecciones, visualizarte como tal y ejecutarlas previo al inicio del próximo año.

No olvides hacer un autoanálisis, puesto que este es el mejor momento para soltar todo aquello que no va con la persona en la que te estás convirtiendo e incorporar todo lo que si quieres en esta nueva ‘ruta’ que te trazarás. Comienza a identificar patrones que aun no has resuelto o que has dejado de lado e inicia dándoles una nueva visión. No te quedes con dudas y pregúntate por qué te has dejado llevar por los demás, esto abrirá tu mente y opción a nuevas aventuras.

El eclipse solar total y los signos del zodiaco. (Foto: Marca iStock)

Si eres de los que tienen pareja, según Artemisa Vidente, durante esta temporada te permitirá tener una conexión mayor y completa con ese ser amado, esto ayudará a fortalecer tu relación y hacerla más genuina de lo que ya era. Pero si eres de los que están solteros (as), no te preocupes por la compañía pero eso sí tienes que estar muy atento (a), ya que se presentarán varias personas que pueden tener un papel importante en tu vida . Así que mucho ojo con eso.

Durante el año se han dado otros eclipses pero han sido lunares y ahí se han establecido “nodos lunares”, que son dos puntos ubicados de la siguiente forma. Uno en el norte que se encarga de guiar nuestro camino y uno en el sur, que indica la energía que debemos soltar durante el transcurso del año. En el caso de Sagitario se estableció en el nodo sur. Esto significa que este eclipse es perfecto para sacar todo lo que no queremos que nos acompañe en la siguiente etapa de nuestra vida. No dudes en dejarlo atrás.

RITUALES

Sin duda este año ha sido muy variable para todos, pero el mundo viene atravesando un problema en común y es la pandemia y sus efectos. Según inStyle, durante el eclipse lo ideal es solo pasarlo y proyectarte, mas no hacer rituales durante ese día, ni antes, ni después, ya que las cosas no sucederán como lo pediste.

Todos los rituales que desees realizar puedes hacerlos durante los últimos días de diciembre, previo al recibimiento del nuevo año, así podrás liberarte y depurar todo lo malo que te haya acompañado durante este año.

SEGUIR LEYENDO