Marcha Vacancia Ya EN VIVO: hoy es la movilización a favor de la salida de Pedro Castillo

Marcha Vacancia Ya

Este sábado 27 de noviembre desde las 3 p.m. se llevará a cabo la marcha nacional Vacancia Ya que ha sido convocada por el excandidato presidencial Rafael López Aliaga. Con esta movilización, buscan respaldar la moción de vacancia presentada en el Congreso de la República contra el mandatario Pedro Castillo. La cita es en la Avenida de la Peruanidad en Campo de Marte, desde las 3 p.m.

Hace unos días, el líder de Renovación Popular comentó que su deseo es que con esta marcha las calles se hagan sentir, y que los congresistas puedan sentirse confiados de tomar una decisión respecto a la continuidad de Castillo.

Sobre el apoyo que podría recibir, López Aliaga dijo en canal N que este ya no es un tema de Renovación Popular, sino que tienen el apoyo de varias bancadas. Añadió que la inoperatividad del Ejecutivo es un tema rebasa la paciencia de todo el Perú. Y al recorrer todo el país escucha el pedido unánime de la vacancia, porque “no hay trabajo, no hay confianza no hay futuro y no hay inversión”.

“Las calles son nuestras”, aseveró López Aliaga y agregó que en la marcha del 27 de noviembre estima que mínimo habrá 20 mil personas, por lo menos desde las bases de Lima, y podrían llegar a los 50 mil.

Lo cierto es que en los últimos días se ha visto mucho movimiento para que dicha marcha sea masiva. En Twitter, usuarios reportaron que les llegaron mensajes de texto a sus celulares convocando a que se sumen a la manifestación. También aseguran haber visto paneles publicitarios, y publicidad en redes, así como buses que movilizarán a protestantes desde varios puntos del país.

Marcha Vacancia Ya

Este fue un punto que la vicepresidenta de la República tocó el viernes pasado. “Él [Rafael López Aliaga] está coordinando con sus candidatos a las alcaldías y gobernaciones en las provincias para que este sábado a la hora de la marcha que están convocando, salgan a favor de la vacancia.Está viniendo gente pagada desde provincia. Les están colocando buses para traerlos”, manifestó.

La también ministra de Desarrollo e Inclusión Social refirió que el excandidato a la presidencia no piensa en el país, sino en “sus intereses empresariales y personales”.

“Yo invito al señor López Aliaga a que vaya a los asentamientos humanos de Lima o de Ica, donde no hay pistas ni desagües. En lugar de gastar su dinero contra Pedro Castillo, no desde ahora, sino desde antes, que vaya y como empresario privado que done las pistas y veredas que al pueblo peruano le hace falta”, manifestó Boluarte.

CONTANDO LOS DÍAS

La vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, autora de la moción de vacancia presidencia que se presentó en el Parlamento, mostró su deseo de alcanzar los 52 votos necesarios para que la moción de vacancia sea admitida a debate.

“Tenemos semana de representación, así que tenemos 14 días para trabajar en esos votos. El segundo punto sería contar ya con los 52 votos para que el presidente pueda venir al Congreso a hablar con la gente por primera vez”, indicó en declaraciones para Canal N.

Tras darse cuenta de la moción, se espera que en la siguiente sesión del pleno se proceda al debate de la misma. De esta manera, de alcanzar los 52 votos, Pedro Castillo sería citado al Paramento para ejercer su derecho a la defensa - aunque podría a través de un abogado.

Chirinos resaltó que la medida es urgente y consideró que el Perú “se está sumiendo en el caos y el terror”.

“Si la gente prefiere creer en conversaciones a ver la realidad de que son afectados 54 mil puestos de trabajos, aquí no estamos para mentiras. Creo que ya es evidente que nuestro país se está sumiendo en el caos y el terror”, aseguró.

SEGUIR LEYENDO: