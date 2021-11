Al TAS: Alianza Lima, Sporting Cristal, Melgar y Cienciano presentaron demanda contra la convocatoria de elecciones de la FPF

Los clubes se unieron para presentar demanda ante el TAS en contra de convocatoria a elecciones de la FPF. (Foto: Andina)

Alianza Lima, Sporting Cristal, Melgar y Cienciano emitieron un comunicado conjunto este viernes para informar al público que han presentado una tercera demanda de nulidad contra la convocatoria de elecciones ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, más conocido por sus siglas como TAS. La cuál fue realizada por la Asamblea de Bases de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) que tiene como presidente actualmente a Agustín Lozano Saavedra.

La primera parte del comunicado lee “(…) hemos presentado ante el TAS de Suiza una tercera demanda de nulidad , esta vez contra la que consideramos ilegítima y apresurada convocatoria a elecciones de fecha 02 de noviembre el 2021, realizada por el actual presidente de la FPF y su Junta Directiva”.

Comunicado de Alianza Lima, Sporting Cristal, Melgar y Cienciano. (Fuente: Alianza Lima)

Además, señalan que los abogados Godkar Villar, Juan de Dios Crespo, Agustín Amorós y el abogado peruano Julio García serán quienes lleven la defensa de los clubes frente al organismo internacional.

El comunicado finaliza con un mensaje de unidad “ Nuestras instituciones vienen realizando todos los esfuerzos necesarios para defender la legalidad y la integridad del sistema del fútbol peruano. Competidores en la cancha, pero unidos en la Ley y la Justicia ”, señalan los clubes.

CONTRA LOS ESTATUTOS DE LA FPF

Estas mismas cuatro instituciones: Alianza Lima, Sporting Cristal, Melgar y Cienciano, son quienes mostraron anteriormente su desacuerdo con la modificación de los estatutos de la Federación Peruana de Fútbol que se acordaron en la Asamblea Extraordinaria de Bases del 22 de octubre de este año.

Por lo que también presentaron una demanda de nulidad al TAS el sábado pasado, un día antes de la primera final de la Liga 1, sobre este tema y lo anunciaron mediante un comunicado que señalaba que el proceso se dio “en un marco de irregularidades”.

PRESIDENTE DE LA ADFP DIJO QUE ES NULA LA ASAMBLEA DE LA FPF

Óscar Romero, presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Peruano, se pronunció este viernes 05 de noviembre luego del comunicado que salió el jueves por parte de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). El ente máximo dio nuevas fechas para la Asamblea de Bases, pero el mandamás de la ADFP comentó que esta convocatoria es inválida.

“Continúa la FPF con la ilegalidad. Hoy día todos podemos hacer todo, claro que puede, ¿debe hacerlo?, ¿es legal? No, no debe hacerlo y no es legal. Esto va a tener sus consecuencias. Lamentablemente no solo una consecuencia personal (contra Agustín Lozano), va a tener una consecuencia institucional. Sigue resquebrajándose el sistema del fútbol y rompiéndose la institucionalidad de la FPF. Eso no es correcto, están dañando a la institución, si eso no se entiende, lamentablemente será el Poder Judicial y las instancias correspondientes las que deberán actuar con sus decisiones y frenar este problema”, dijo el mandamás de la ADFP en GOLPERU.

SEGUIR LEYENDO