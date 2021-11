Janet Barboza sobre Magaly Medina y Alfredo Zambrano: “Callar a Giuliana Rengifo es patético”

La conductora de América Hoy arremetió contra la pareja. (Foto: Instagram)

No se queda callada. Pese a los rumores sobre una posible carta notarial, Janet Barboza salió al frente para hablar sobre Magaly Medina y su esposo Alfredo Zambrano, quien acaba de tomar medidas legales contra Giuliana Renfigo por revelar que tuvieron un romance años atrás.

La conductora de América Hoy negó haber recibido una carta notarial por parte de Zambrano. Como se recuerda, Magaly dijo en su programa que su pareja enviaría más cartas a aquellas personas que hablaron “sin ligereza” sobre su matrimonio.

“A mí no me ha llegado nada, me parecería ridículo y sin sentido. En mi caso, lo que he hecho ha sido especular de lo que ha salido en las noticias con respecto a su ‘Pavarotti’, que es una persona pública. Ella (Medina) anunció su divorcio públicamente, se casó públicamente y su relación es pública, así que lo que hice es especular. Que te hagan una demanda por eso... ¡Dónde estamos!”, expresó para diario Trome.

Para la popular ‘Rulitos’, el notario estaría intentando silenciar a Giuliana Rengifo, ya que la cantante podría revelar detalles inéditos del amorío que tuvieron cuando estaba separado de Medina, lo que podría afectar su matrimonio actual.

“Hay un afán evidente de callarla porque ella (Rengifo) solo ha hablado un poquito de su historia, pero tiene muchas cosas por contar. Si es verdad que hay cartas notariales, es quererle poner un bozal”, sostuvo.

Por último, criticó a Magaly por haber dicho, indirectamente, que Giuliana era un simple “snack” y “choque y fuga” para su esposo, puesto que solo tuvieron un mes de relación.

Aunque la figura de ATV ha aclarado que se refería al ampay de Luciana Fuster con Patricio Parodi, Janet Barboza igual arremetió contra ella por minimizar a Rengifo.

“No sé en qué país estamos, porque se habla mucho de defender a la mujer, de denunciar cuando hay cualquier tipo de violencia; sin embargo, lo que ha hecho es reírse, menospreciar y vapulear a una mujer como Giulliana Rengifo, que tiene una conducta intachable. Después de todo eso, sentirse ofendidos para intentar callarla es realmente patético. De esta mujer ya nada me sorprende. Algo quizá temen ”, sentenció.

RODRIGO GONZÁLEZ HABRÍA RECIBIDO CARTA NOTARIAL

En su programa de espectáculos Magaly TV, La Firme, Magaly Medina se refirió a la entrevista que le realizó el dominical Día D, donde el notario rompió su silencio por primera vez sobre el amorío que tuvo en el pasado con Giuliana Rengifo

Sobre esto, Magaly reveló que ellos aceptaron la entrevista porque hubo “mucha ligereza” en las declaraciones brindadas por la cantante de cumbia en Amor y Fuego, programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre.

Luego, la periodista confirmó que Alfredo Zambrano sí le envió una carta notarial a Rengifo por asegurar que tuvieron una relación sentimental cuando estaba separado de Magaly.

Pero no solo eso, la ‘Urraca’ afirmó que Zambrano piensa enviar más cartas notariales a otros personajes del medio, pero no especificó a quiénes. Se presume que se trataría de Rodrigo González, quien suele tocar el tema en Amor y Fuego; además de invitar a Giuliana para dar sus testimonios.

LAS EXPLOSIVAS DECLARACIONES DE JANET BARBOZA

La conductora del programa América Hoy reveló que el esposo de Magaly Medina no solo mantuvo una relación sentimental con la cantante Giuliana Rengifo, sino que también habría estado con otras figuras del espectáculo, sin embargo, evitó a dar algún nombre pues resaltó que ‘tarde o temprano’ se sabrá la verdad.

“Giuliana es una (expareja de Zambrano), pero hay otros nombres que suenan fuerte. Se conoce que al notario le gusta muchísimo empinar el codo, es bastante alegrón y se rumorea que Giuliana no sería la única famosa. Han sonado más nombres de chicas conocidas”, sostuvo.

