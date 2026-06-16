Día Mundial de las Tortugas Marinas: una jornada dedicada a impulsar su protección frente a diversas amenazas

La jornada busca sensibilizar sobre la vulnerabilidad de estos reptiles oceánicos y promover medidas de conservación ante la contaminación, las capturas accidentales en artes de pesca y la degradación de áreas costeras (Magnific)

El Día Mundial de las Tortugas Marinas se conmemora cada 16 de junio para sensibilizar sobre el riesgo que enfrentan estos reptiles oceánicos y promover su conservación. La fecha se asocia al natalicio, en 1909, del conservacionista Archie Carr, citado como una figura clave en la defensa de estas especies, hoy presionadas por contaminación, pesca incidental y pérdida de hábitat.

Las tortugas marinas integran uno de los linajes más antiguos del planeta. Diversas organizaciones y entidades públicas aprovechan la efeméride para reforzar mensajes de cuidado, difundir información biológica y remarcar que los principales impactos provienen de actividades humanas, desde residuos plásticos hasta la alteración de zonas costeras donde depositan sus huevos.

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Una fecha vinculada al nacimiento de Archie Carr

Más que una efeméride, el 16 de junio es un llamado a la acción. La fecha rinde homenaje a Archie Carr y promueve la conservación de las tortugas marinas. (Magnific)

La conmemoración se ubica en el calendario ambiental cada 16 de junio. El motivo central, según reseñas divulgativas sobre la efeméride, es instalar una jornada de alcance global que ponga el foco en la vulnerabilidad de estos reptiles marinos y en los peligros que enfrentan durante su ciclo de vida.

En ese marco, el origen de la fecha se relaciona con el nacimiento, en 1909, del conservacionista de tortugas marinas Archie Carr. Distintas publicaciones que explican la efeméride lo presentan como un referente en la protección de estas especies, con trabajo sostenido en la defensa de poblaciones, en especial en Costa Rica.

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La lógica del día mundial combina homenaje y advertencia: recordar a una figura de la conservación, mientras se difunde el panorama de amenazas que se acumulan en playas y océanos. La meta declarada es involucrar a la población en el cuidado de la especie y estimular acciones que reduzcan presiones evitables.

El enfoque educativo también busca despejar confusiones frecuentes. La fecha del 16 de junio refiere a tortugas marinas, no a tortugas terrestres, que suelen aparecer en otras efemérides. En ambos casos el eje es la conservación, aunque el entorno y los riesgos predominantes difieren.

Riesgos identificados

Plásticos, redes de pesca y cambios ambientales amenazan la supervivencia de las tortugas marinas. El 16 de junio recuerda la urgencia de proteger sus ecosistemas. (Magnific)

Las explicaciones sobre el Día Mundial de las Tortugas Marinas subrayan un conjunto de amenazas recurrentes. Entre ellas aparecen la basura en el mar y, de forma destacada, los plásticos, señalados como un factor que incrementa lesiones, asfixia o mortalidad cuando los animales confunden residuos con alimento.

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Otro riesgo citado es la pesca con redes, que puede derivar en capturas accidentales. Ese fenómeno se menciona de manera insistente en campañas institucionales que describen la “pesca incidental” como un problema directo para la supervivencia de las tortugas marinas, por el daño físico y la imposibilidad de volver a la superficie a respirar cuando quedan atrapadas.

La modificación de la temperatura oceánica figura también entre los peligros. Las referencias sobre la efeméride incluyen “cambios en la temperatura de los océanos” como una presión que altera condiciones de vida y desplazamientos, en un escenario donde el equilibrio del ecosistema marino se vuelve más inestable.

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La presión turística y la transformación de la franja costera completan el cuadro. Se menciona el aumento del turismo en playas donde las tortugas desovan como un factor que suma estrés y riesgos sobre los nidos. En campañas públicas se insiste en respetar el ciclo de vida, evitar interferencias cuando una tortuga sale del agua y mantener las playas libres de residuos.

Bajo esa perspectiva, el mensaje de la efeméride evita la abstracción y apunta a conductas concretas: no dejar basura, no acercarse a los ejemplares, no intervenir en el desove y avisar a las autoridades locales si se observa un animal en la playa.

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Alimentación, longevidad y ciclo reproductivo

Algunas viven hasta un siglo y otras recorren enormes distancias para desovar. Las tortugas marinas conservan características únicas forjadas durante millones de años. (Magnific)

Las reseñas sobre esta fecha señalan que “existen siete especies” de tortugas marinas. Entre los listados difundidos se incluyen: tortuga verde (Chelonia mydas), tortuga carey (Eretmochelys imbricata), tortuga laúd (Dermochelys coriacea), tortuga boba o común (Caretta caretta), tortuga golfina (Lepidochelys olivacea), tortuga lora (Lepidochelys kempii) y tortuga franca oriental o plana (Natator depressus).

En notas explicativas se destaca que estos animales cohabitaron con dinosaurios. Una publicación divulgativa sitúa la aparición de los primeros ejemplares hace más de 145 millones de años. Otra referencia los ubica como un grupo muy antiguo y, al mismo tiempo, entre los más amenazados.

La alimentación varía por especie. Un artículo divulgativo de National Geographic en español detalló que las tortugas verdes se alimentan principalmente de hierbas marinas y algas. Para las carey, describió una dieta omnívora con plantas y animales, con mención a que pueden sostenerse con una dieta compuesta “principalmente de esponjas”, asociada incluso a un porcentaje de hasta 95% atribuido a un museo de historia natural. También consignó que las tortugas laúd se alimentan sobre todo de medusas y otras criaturas gelatinosas como salpas y sifonóforos.

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En materiales de organizaciones ambientales aparecen otros rasgos biológicos. WWF Perú, por ejemplo, indicó que las tortugas marinas no tienen dientes y que en su lugar poseen ranfotecas, un pico de queratina. También reportó que su longevidad se ubica entre 50 y 100 años, con variaciones según la especie.

En cuanto a estructura corporal, algunas reseñas señalan que el caparazón forma parte del esqueleto y puede estar compuesto por más de 50 huesos, con menciones a la caja torácica y la columna vertebral. En el mismo eje, WWF Perú distinguió entre especies con caparazón duro y la tortuga laúd, descrita con caparazón blando o flexible.

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El ciclo de reproducción aparece como un punto sensible dentro del Día Mundial de las Tortugas Marinas. Las efemérides remiten al desove en playas y a la necesidad de evitar interferencias humanas. En campañas municipales peruanas se reiteró que la contaminación, la pesca incidental y la destrucción del hábitat explican buena parte del deterioro, junto con un llamado directo: “Cuidarlas es responsabilidad de todos” y “Respetemos su ciclo de vida”.