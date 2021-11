Petroperú rebajará precios de combustibles desde este jueves 25 de noviembre

Los precios de lista en las otras plantas de PETROPERÚ tendrán la misma variación. | Petroperú

Petroperú anunció que realizará una nueva reducción de precios de lista de los combustibles que comercializa en sus plantas de ventas a partir de este jueves 25 de noviembre, debido a la disminución de los precios internacionales.

La empresa señaló que los precios de los gasoholes, diésel industrial y petróleos industriales en Planta Callao tendrán una reducción que oscila entre 0.16 y 0.30 soles por galón, tal como se puede observar en el siguiente detalle.

- Gasohol 97. Precio vigente 12.27; Nuevo precio 12.11

- Gasohol 95. Precio vigente 12.14; Nuevo precio 11.98

- Gasohol 90. Precio vigente 11.87; Nuevo precio 11.68

- Gasohol 84. Precio vigente 11.58; Nuevo precio 11.32

- Diésel B5. Precio vigente 11.43; Nuevo precio 11.13

- Diésel B5 S-50. Precio vigente 11.95; Nuevo precio 11.73

- Petróleo Industrial 6. Precio vigente 9.93; Nuevo precio 9.76

- Petróleo Industrial 500. Precio vigente 9.70; Nuevo precio 9.55

VARIACIONES

Además, precisan que los precios de lista en las otras plantas de PETROPERÚ tendrán la misma variación.

También indicaron que, con relación al diésel de uso vehicular, el precio de lista vigente se mantiene, dado que se encuentra comprendido en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles.

INVESTIGACIONES EN PETROPERÚ

Por otro lado, el 14 de noviembre, el nuevo Directorio de Petroperú que está en el cargo desde setiembre de 2021 informó que ha tomado conocimiento de hechos irregulares identificados por el área de Auditoría Interna y Riesgos de Petroperú, los mismos que involucran la gestión de exfuncionarios, quienes no recibieron sanción alguna por las faltas cometidas. Por ello, la nueva administración de la Empresa anunció que iniciará los procesos administrativos y legales correspondientes, con el fin de corregir las graves situaciones detectadas.

“Lo que hemos encontrado es una situación de un virtual colapso de la empresa e innumerables problemas. Una cantidad de decisiones tomadas sobre la base de la ineficiencia sospechosamente abundante. Cuando las cosas son tan notorias en cuanto a decisiones erradas, uno sospecha que existe algo más que una simple ineficiencia”, señaló Jorge Mendoza, gerente legal de Petroperú a Canal N.

ERRORES SOSPECHOSOS

Entre los hechos identificados se encuentra la contratación de asesorías legales por un estimado de 10 millones de soles durante el 2019, las cuales incumplieron con la normativa interna establecida para los procesos de selección.

Asimismo, durante los meses de junio, julio y agosto de 2021 se otorgaron remuneraciones variables a los gerentes que reportaban directamente al ex Gerente General Carlos Barrientos Gonzales, por el supuesto cumplimiento de metas. En el caso específico del ex Gerente General, el ex Directorio de Petroperú aprobó otorgarle de forma retroactiva dicha remuneración variable; consignando para ello información distinta a las metas reales cumplidas.

DISTORSIONES DE PRECIOS

Otra grave situación encontrada es la inadecuada gestión de compra de hidrocarburos, lo que habría venido generando sobrestimación de costos, y distorsiones en los precios.

De igual forma, se detectaron deficiencias en la gestión de donaciones correspondientes a gastos de gestión social efectuados durante los ejercicios 2017 y 2018, lo que ocasionó que Petroperú pague mayor impuesto a la renta.

