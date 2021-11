Jamila Dahabreh: PromPerú aclara que modelo no representó al Perú en la Expo Feria Dubai

PromPerú hace aclaración sobre Jamila Dahabreh. (Foto: Instagram)

Después que Jamila Dahabreh diera a entender que estaba en la Expo Feria Dubái mostrando su línea de ropa, PromPerú se aclaró que la modelo no está participando en el evento como representante de nuestro país. Como se recuerda, la joven publicó una foto en su cuenta de Instagram donde se le ve en un pabellón que tiene Perú en la feria internacional.

“Atrévete a luchar por lo que te gusta y quieres en esta vida. Obvio no será fácil y encontrarás muchos obstáculos, pero créeme que valdrá la pena”, se puede leer en esta publicación de la rubia, donde adjuntó también los hashtag: #Dubai #expodubai2020

Ante ello, Magaly Medina no dudó en expresar su sorpresa el pasado 23 de noviembre, resaltando que a ella no se le conoce como diseñadora. “¿Qué pasa con PromPerú? Hay diseñadores muy buenos acá. ¿Por qué no nos están representando en la Expo Dubái? Hay diseñadores con muchísima más trayectoria y con más premios cosechados a lo largo de su carrera”, señaló en su momento.

“¿Cuál fue el criterio de selección? No es conocida aquí, que tengas una tienda de ropa no significa que seas diseñador”, preguntó en su programa de espectáculos.

EL COMUNICADO DE PROMPERÚ

Este miércoles 24 de noviembre, Magaly Medina señaló que la entidad le hizo llegar un comunicado donde hace la respectiva aclaración.

“La señora Dahabreh, no tuvo en su visita ningún status especial, no representa, ni forma parte de ninguna delegación comercial, ni ha accedido a privilegios o recursos del Estado. Su recorrido al interior del pabellón es el que hacen todos los visitantes y luego, al igual que varios miles de turistas, tiene la libertad de opción de consumir diversos platillos en el restaurante peruano”, se puede leer.

Asimismo, señalaron que la modelo “en ningún momento ha sostenido reuniones de carácter comercial o participado de jornadas de negocios al interior del pabellón”.

En el comunicado también aclara que las fotos que el programa de Magaly Medina difundió sobre Jamila, no corresponden al pabellón peruano.

JAMILA DAHABREH ESTÁ POSTULANDO A LA EXPO FERIA DUBAI 2022

En otro momento, PromPerú asegura que el emprendimiento de Jamila Dahabreh está en proceso de evaluación para participar en la Expo Feria Dubai 2022.

“Su empresa sigue en proceso de evaluación, como cualquier otra entidad interesada″, señala.

DISEÑADORES PERUANOS NO CONOCEN A JAMILA DAHABREH COMO DISEÑADORA

Durante un reportaje de Magaly TV, La Firme, el pasado 23 de noviembre, dos destacados diseñadores peruanos criticaron la presencia de Jamila en tan importante evento internacional, cuando PromPerú aún no había hecho la aclaración.

“Yo creo que Perú se merece otro tipo de trabajo para presentarse, podría haber tenido un mejor criterio para mandar a otra persona y no algo tan hueco”, comentó Meche Correa.

“Como diseñadora nosotros no la ubicamos, estamos asombrados porque inclusive son trajes medios sexys y este tipo no te habla de cultura peruana”, agregó.

Por otro lado, Jorge Luis Salinas, diseñador nacional que estuvo invitado en el Fashion Week de Nueva York, criticó la colección de Jamila inspirada en las telas andinas, llamada Munay.

“Hay tanta diversidad en el país que puedes convertir algo folklórico en algo moderno, que es lo que tienes que mostrar, y no solamente un estampado. Ahí se ve el talento de cada persona. (...) Veo que usa seda, si bien es cierto que tiene un estampado de un telar peruano, eso no es suficiente. El algodón es lo que tiene que llevarse en Perú”, sostuvo.

