COVID-19: Perú registró 485 nuevos casos confirmados y 3217 hospitalizados en las últimas 24 horas

En los últimos días diversos representantes de salud hablaron sobre un repunte de casos positivos en el Perú, y es que pese a la acelerada vacunación que tiene el país, los casos confirmados no están a la baja. Durante el último reporte emitido por el Ministerio de Salud se conoció que 485 personas habían dado positivo para COVID-19 y 3217 pacientes están hospitalizados a causa de haber contraído el nuevo coronavirus.

El Minsa viene aplicando pruebas de descarte para el virus en mención en diversas zonas del país. La cantidad muestreada que la entidad sanitaria maneja es predecible, ya que está en un rango de 30,000 a 50,000 pruebas SARS-CoV-2.

De acuerdo con la data presentada en la Sala Situacional COVID-19, hasta las 22:00 horas del día 23 de noviembre, se registraron 20 fallecidos por la enfermedad en mención

PERSONAS MUESTREADAS Y CASOS POSITIVOS

Hasta la fecha se han hecho pruebas moleculares, serológicas y rápidas a un total de 20 millones 059,723 personas, de los cuales se obtuvieron como resultado negativo 17 millones 831,511 muestras y 2 millones 228,212 positivos para COVID-19.

Durante el último martes de esta semana se registraron y procesaron los resultados de 52,523 personas muestreadas, de los cuales 485 fueron casos sintomáticos confirmados para SARS-CoV-2, durante ese día.

El portal del Minsa añade que “se registraron parcialmente, además, los resultados de 1556 casos confirmados por COVID-19 de los siete días anteriores”.

HOSPITALIZADOS Y ALTAS

Según la información publicada en la página web de la entidad sanitaria, se verifica que en la actualidad hay 3217 pacientes hospitalizados por tener COVID-19, de los cuales, 899 se encuentran en un estado crítico dentro de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

No obstante, una de las buenas noticias es que 2 millones 208,575 personas han logrado superar la enfermedad y han sido dados de alta en algún establecimiento de salud o en sus propios hogares (aislamiento domiciliario).

Asimismo, el Ministerio de Salud expresó su sentir al informar que la COVID-19 ha producido el fallecimiento de 200 961 ciudadanos en el país.

¿CÓMO PREVENIR UNA POSIBLE TERCERA OLA?

1. Utiliza mascarillas con gran capacidad de filtración. Toma en cuenta este punto, ya que en la actualidad existen muchas mascarillas falsificadas que solo terminarán perjudicando tu salud, no olvides comprar en establecimientos seguros. Una de las más seguras es la KN95 y la otra opción es utilizar doble mascarilla quirúrgica o una quirúrgica por dentro y por fuera una de tela.

2. Lavado de manos con agua y jabón. Si creías que esta medida ya no era importante, te comentamos que no es así y los estudios demuestran que el virus está presente en las manos y este es el ‘transporte’ del COVID-19. Obviamente existirán lugares en los que no puedas lavarte las manos y es ahí donde debes aplicar constantemente el uso de alcohol líquido o en gel para desinfectar tus manos.

3. Evita acudir a reuniones sociales. Esto es importante ya que el aumento de casos positivos es una realidad en Perú. Sin embargo, entendemos que quieres desestresarte y para ello están los eventos que se realizan en espacios abiertos, tómalos como primera opción. En lo posible mantén el distanciamiento físico, los espacios cerrados o con poca ventilación.

4. Protege a tu familia. Si convives con familiares mayores a ti, debes de pensar en ellos antes de salir y más aún si estas personas pertenecen al grupo de riesgo (Adultos mayores y enfermedades crónicas).

5. Vacúnate y fomenta la vacunación a tus seres queridos. Las vacunas han demostrado tener una efectividad en la población, muchas personas vacunadas que se contagiaron de COVID-19 han logrado superar la enfermedad sin mayor complicación, gracias a la efectividad de la vacuna.

