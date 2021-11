Christopher Acosta sobre César Acuña: “Yo no voy a pedir disculpas por haber escrito un libro”

César Acuña en juicio con Christopher Acosta.

Christopher Acosta, autor del libro Plata como cancha, que narra pasajes de la vida de César Acuña, recibió una demanda por parte del político donde se solicita el embargo de los bienes del periodista y de la casa editora. El monto a embargar es por 100 millones de soles y se le acusa por difamación agravada en su publicación.

En declaraciones a Latina, donde se desempeña como jefe de la unidad de investigación, Acosta dijo estar muy sorprendido, pese a que no es la primera vez que Acuña actúa legalmente contra él como autor del libro, contra la editorial y su gerente editorial.

“De todos modos, no deja de sorprender porque cada vez viene un paso más grande y más avezado. La primera demanda fue a través de Indecopi, donde se nos dio la razón y él ha apelado; la segunda demanda ha sido por difamación agravada, y esta demanda es parte de la querella para embargar los bienes”, explicó Acosta.

El periodista recordó que el líder de Alianza para el Progreso dijo textualmente en una entrevista a El Comercio que la demanda contra Acosta es para hacerse respetar. Por lo que deja la sensación que es una actitud para intentar castigar, para dejar en claro que tiene poder, dinero y abogados e intenta castigar a un autor por haberse atrevido a publicar un libro.

Agregó que está convencido de que todo lo que está en el libro es verificable. “El libro lleva mi firma. Yo doy la cara cada vez que alguna acción legal de Acuña intenta dañar la investigación. Yo no soy nuevo en esto, llevo años investigando” , precisó.

Además, dijo que todos los domingos presentan en Latina demandas aún más graves que las que están en el libro, y nunca nadie los ha demandado judicialmente. Sin embargo, César Acuña asegura que es una novela para difamarlo.

Comentó que el abogado de Acuña dijo en El Comercio que si Acosta le pedía perdón o disculpas a Acuña, ellos retirarían la demanda. Para el autor, esto devela que lo que se busca es una manera de desagraviar al señor Acuña, porque él se ve agraviado.

“Lo veo como una extorsión, o me pides disculpas o sigo adelante con la demanda. Yo no voy a pedir disculpas por haber escrito un libro. Pero además, si él considera que hay algo por lo que pedir disculpas, que nos lo diga”, puntualizó.

OFERTA LABORAL

Acosta insistió que buscaron por diferentes medios las declaraciones de Acuña para el libro. Indica que se las pidió personalmente, a través de su hijo, a través del congresista Luis Valdez que es bastante cercano, a través de la Universidad César Vallejo. No obstante, nunca quiso hablar. Refiere que para la publicación del libro, se le mandaron preguntas, pero nunca respondió. Jamás quiso decir nada.

Mas bien, Acosta contó una anécdota donde reveló que le ofrecieron una inesperada oferta de trabajo en una de esas solicitudes para que Acosta hable.

“Hay una persona, que no voy a decir el nombre, porque hablé con muchas personas para el libro. Pero cuando yo pido un descargo a una de estas personas, termina ofreciéndome una oferta de trabajo. Por qué no le haces un media training, me dijo. Una oferta totalmente absurda” , expresó.

Sobre los 100 millones de soles de embargo y la posibilidad de quedarse en la calle, Acosta dice que no sabe cómo va a terminar eso, “pero quiero confiar en que la justicia va a determinar lo que corresponde”.

