Programación de partidos de hoy, miércoles 24 de noviembre EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

Varios jugadores del Sheriff Tiraspol celebran el segundo gol del equipo en el encuentro de Liga de Campeones ante el Real Madrid disputado en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España, el 28 de septiembre de 2021. REUTERS/Juan Medina

Hoy es un día con varios partidos en las ligas más importantes del deporte rey por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos encuentros.

Vuelven la Europa League después de 20 días para el primer partido de la jornada 5 de la fase de grupos con el partido entre Napoli vs. Spartak Moskva. También, hay encuentros para completar la fecha 5 de la Champions League que inició ayer. Entre los encuentros más esperados están el del Manchester City vs. PSG, Atlético de Madrid vs. Milan, Sheriff vs. Real Madrid, entre otros. El Sheriff de Gustavo Dulanto se volverá a enfrentar a la ‘casa blanca’ que saldrá con todo para cobrar su revancha, ya que en el partido de ida los merengues cayeron 2-1 ante el equipo moldavo.

Latinoamérica no se queda atrás con duelos la Liga Profesional de Argentina, el Brasileirao, la Liga MX de México, la Copa Colombia y más. Entre los partidos más esperados está el de Independiente vs. Boca Juniors por la Liga Argentina, Fluminense vs. Internacional por el Brasileirao y Monterrey vs. Atlas por la Liga MX

Europa League

10:30 a.m. Spartak Moskva vs. Napoli – Star +, ESPN 2, Fox Sports 2

Champions League

12:45 p.m. Besiktas vs. Ajax – Star +, ESPN 2, HBO Max, Cinemax

12:45 p.m. Inter vs. Shaktar – Star +, ESPN, HBO Max, TNT Sports

3:00 p.m. Sporting Lisboa vs. Dormund – Star +, HBO Max, Cinemax

3:00 p.m. Manchester City vs. PSG – Star +, ESPN, HBO Max

3:00 p.m. Atletico de Madrid vs. Milan – Star +, ESPN 3, HBO Max, TNT Sports

3:00 p.m. Liverpool vs. Porto – Star +, ESPN Extra, HBO Max

3:00 p.m. Club Brujas vs. RB Leipzig – Star +, HBO Max

3:00 p.m. Sheriff vs. Real Madrid – Star +, ESPN 2, HBO Max

Liga Futve - Venezuela

2:15 p.m. Caracas FC vs. Estudiantes Mérida – Star +, GolTV, GolTV Play

4:30 p.m. Deportivo Táchira vs. La Guaira – GolTV, GolTV Play

6:50 p.m. Deportivo Lara vs. Monagas SC – GolTV, GolTV Play

Liga Profesional de Fútbol - Argentina

3:00 p.m. Newell’s Old Boys vs. Central Córdoba – TyC Sports Internacional

3:00 p.m. Sarmiento vs. Banfield – Star +

5:15 p.m. Atlético Tucumán vs. Defensa y Justicia – TyC Sports Internacional

7:30 p.m. Independiente vs. Boca Juniors – Star +, ESPN

Brasileirao - Brasil

7:30 p.m. Fluminense vs. Internacional – Star +

7:30 p.m. Sao Paulo vs. Paranaense – Star +

Campeonato Uruguayo - Uruguay

7:45 p.m. Deportivo Maldonado vs. Cerrito – GolTV Play

Copa Colombia

8:00 p.m. Pereira vs. Atlético Nacional – RCN Nuestra Tele

Liga MX – México

8:00 p.m. Pumas vs. América – TUDN

10:05 p.m. Monterrey vs. Atlas – Fox Sports 2

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, la mayoría de encuentros internacionales, así como la Europa League y la Champions League, serán transmitidos por Star +, ESPN, ESPN 2 Y 3, HBO Max, Cinemax, GolTV, TyC Sports Internacional, TNT Sports, TUDN y Fox Sports.

