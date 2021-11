Medidas que debes poner en práctica para prevenir una tercera ola de COVID-19

Medidas que debes de aplicar para evitar contagiarte de COVID-19 y una posible tercera ola. (Foto:Minsa)

Perú tiene un proceso de vacuna que va avanzando de forma rápida. En la actualidad más de 17 millones y medio de personas ya se encuentran vacunadas con dos dosis, pero existe una cifra que mantiene preocupada a la población y es el aumento de casos positivos diarios. Por ese motivo aquí te mostramos las prácticas que debes realizar para prevenir el contagio de COVID-19 y una posible tercera ola.

La población objetivo para inmunizar en Perú incluye a hombres y mujeres mayores a 12 años y de este grupo el 68% ya cuenta con ambas dosis; sin embargo, desde hace unos días la tasa de positivos en el país sigue en aumento. Es por ello que, las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) informaron a la población que se tomarán medidas restrictivas para todos aquellos que no se hayan recibido las dos dosis.

Es imprescindible recalcar que la segunda ola en Perú surgió posterior a las últimas fechas festivas de navidad y año nuevo. En la actualidad nos encontramos a 30 días para la fecha de navidad y es mejor tomar las precauciones necesarias si es que vamos a realizar compras presenciales o si vamos a viajar a ciertos lugares.

Así que a continuación, te mostramos las recomendaciones que debes de seguir en todo momento , para protegerte, proteger a tu familia y seres queridos y así evitar en lo posible una tercera ola que devastaría una vez más al país.

MEDIDAS QUE DEBES APLICAR PARA PREVENIR UN POSIBLE CONTAGIO Y TERCERA OLA

El Ministerio de Salud (Minsa) no dudó en mostrar las siguientes recomendaciones, ya que según reportó existen muchas personas que han “relajado” las medidas contra el COVID-19.

1. Utiliza mascarillas con gran capacidad de filtración. Toma en cuenta este punto, ya que en la actualidad existen muchas mascarillas falsificadas que solo terminarán perjudicando tu salud, no olvides comprar en establecimientos seguros. Una de las más seguras es la KN95 y la otra opción es utilizar doble mascarilla quirúrgica o una quirúrgica por dentro y por fuera una de tela.

2. Lavado de manos con agua y jabón. Si creías que esta medida ya no era importante, te comentamos que no es así y los estudios demuestran que el virus está presente en las manos y este es el ‘transporte’ del COVID-19. Obviamente existirán lugares en los que no puedas lavarte las manos y es ahí donde debes aplicar constantemente el uso de alcohol líquido o en gel para desinfectar tus manos.

3. Evita acudir a reuniones sociales. Esto es importante ya que el aumento de casos positivos es una realidad en Perú. Sin embargo, entendemos que quieres desestresarte y para ello están los eventos que se realizan en espacios abiertos, tómalos como primera opción. En lo posible mantén el distanciamiento físico, los espacios cerrados o con poca ventilación.

4. Protege a tu familia. Si convives con familiares mayores a ti, debes de pensar en ellos antes de salir y más aún si estas personas pertenecen al grupo de riesgo (Adultos mayores y enfermedades crónicas).

5. Vacúnate y fomenta la vacunación a tus seres queridos. Las vacunas han demostrado tener una efectividad en la población, muchas personas vacunadas que se contagiaron de COVID-19 han logrado superar la enfermedad sin mayor complicación, gracias a la efectividad de la vacuna.

Población con mascarilla contra el COVID-19. (Foto:Tv Perú)

¿QUÉ HACER SI CONTRAJE COVID-19?

1. Hazte una prueba molecular para estar seguro que tienes el virus.

2. Evita salir para no contagiar.

3. Guarda reposo y aíslate en un lugar con baño propio, si no cuentas con uno, desinféctalo después de cada uso.

4. Usa doble mascarilla.

5. Lávate las manos frecuentemente.

6. Ten el ambiente y casa ventilado

