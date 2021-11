Bruno Pacheco: se formaliza su renuncia en el Diario el Peruano tras encontrarle 20 mil dólares en su despacho.

| Imagen: Panorama

A través de una edición extraordinaria del diario El Peruano, en horas de la noche, se dio a conocer la renuncia formal de Bruno Pacheco, dejando el cargo de Secretario General de Palacio de Gobierno.

Recordemos que esta acción se da, luego que la fiscalía hallara en su despacho la suma de 20 mil dólares, dinero que no supo justificar.

Cabe mencionar que hace unos días, la Fiscalía Anticorrupción llevó a cabo una diligencia en Palacio de Gobierno como parte de una investigación sobre presunto tráfico de influencias por parte del secretario presidencial Bruno Pacheco.

El último viernes, Bruno Pacheco renunció a su cargo. Sin embargo, Pedro Castillo no le aceptó, hasta después de cuatro días.

“Renuncio al cargo de secretario general con la convicción de que no he cometido nada indebido. Doy un paso al costado para evitar que el presidente sea objeto de esta campaña de desprestigio. Me voy con la frente en alto y con la seguridad de que se probará mi inocencia. Seguiré trabajando por el Perú”, escribió Pacheco en sus redes sociales.

En la resolución firmada por el presidente, Pedro Castillo y la titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, se le agradece por los servicios prestados.

Por otro lado, se supo que Bruno Pacheco declaró que “el dinero es producto de sus ahorros y del sueldo que percibe como secretario general de Palacio de Gobierno, sueldo que asciende a la suma de S/25.000, permitiendo también voluntariamente hacer el conteo de los billetes exhibidos, verificando que asciende a la suma de US$20.000″.

Tras este inesperado hallazgo, el ex mano derecha del presidente, permitió “de manera voluntaria” que se fotocopien los billetes para las investigaciones de ley.

En esa misma línea, los representantes del Ministerio Público también realizaron copias de información de equipos de cómputo del despacho y de un dispositivo de almacenamiento de datos.

De acuerdo con el documento titulado “Acta de Exhibición de Documentos No Privados en la Secretaría General de Palacio de Gobierno”, el hallazgo se produjo en un cuarto ambiente del Despacho de la Secretaría General, que corresponde a un baño y vestidor.

PATRICIA CHIRINOS PIDE DETENCIÓN PRELIMINA

Tras conocerse este hecho, la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, solicitó la detención preliminar contra el hombre de confianza de Pedro Castillo.

“Durante la incursión de la Fiscalía a Palacio de Gobierno, se hallaron 20 mil dólares en efectivo al secretario del presidente Pedro Castillo”, escribió en su cuenta de Twitter.

“¿Por qué no se ha pedido la detención preliminar de Bruno Pacheco? Querían pruebas, aquí están”, expresó la congresista de Avanza País.

¿QUIÉN ES BRUNO PACHECO?

Bruno Pacheco Castillo, de 51 años y natural de Lima, fue nombrado en el cargo de secretario general del Despacho Presidencial, el 29 de julio del 2021. Según su declaración jurada y hoja de vida que se puede leer en el portal del Gobierno, anteriormente, el ahora político no ha ocupado ningún puesto en el Estado. Aunque postuló, sin éxito, como regidor del partido Somos Perú a la Municipalidad del Rímac, distrito donde vive desde hace varios años.

Según el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), desde el 2009, es militante del partido Somos Perú. Sin embargo, en setiembre del 2020, intentó formar parte del partido Perú Libre pero no pudo hacerlo porque mantenía su afiliación a Somos Perú.

