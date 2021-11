Beca Generación de Bicentenario: ¿Cómo tramitar tu carta de admisión y acceder a las mejores universidades del mundo?

Entérate cómo postular a esta beca.

La Beca Generación del Bicentenario es un concurso anual el que te permite postular a las mejores universidades del mundo para realizar una maestría o un doctorado.

Además de acreditar alto rendimiento académico e insuficientes recursos económicos, también es importante presentar una carta de admisión a una de las mejores casas de estudio.

Así lo informó Ana Núñez, directora de la Oficina de Gestión de Becas del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación.

En ese mismo contexto, señaló que los profesionales que estén interesados en postular a este concurso anual, deben tramitar a tiempo su carta de admisión definitiva en una universidad extranjera elegible por el concurso, ya que ese proceso que a veces demora.

LO QUE SE DEBE TENER EN CUENTA

Pese a que las bases de cada convocatoria pueden variar, estos son algunos puntos que el concurso toma en cuenta de una carta de admisión:

- Nombre de la Institución de Educación Superior y del programa de estudios, y datos completos del postulante.

- La fecha de inicio y término de los estudios de posgrado, indicando como mínimo el mes y año.

- La malla curricular y/o plan de estudios, que refleje el tiempo en el que se desarrollará el programa, en donde se incluya las materias referidas a prácticas y sustentación del trabajo de investigación, según corresponda.

- Costo total del programa (costo académico), desde el inicio de los estudios hasta la obtención del grado.

- La carta de aceptación debe estar firmada por un representante de la institución educativa.

Beca Generación del Bicentenario cubre en la totalidad a los ganadores el costo de matrícula y pensión del programa de estudios, gastos administrativos para la obtención del grado y/o título, transporte interprovincial e internacional, alojamiento, alimentación y movilidad local, materiales de estudio, seguro médico, entre otros beneficios.

En el siguiente enlace está la lista de las universidades que fueron elegibles para la convocatoria 2021.

Feria Internacional Universitaria Beca Generación del Bicentenario

Al respecto, Núñez recordó que, del 24 al 26 de noviembre, de 10 de la mañana a 9 de la noche, se desarrollará la Feria Internacional Universitaria Beca Generación del Bicentenario, organizada por el Pronabec, espacio virtual donde importantes universidades del mundo mostrarán sus ofertas de posgrado a profesionales y estudiantes peruanos universitarios interesados en realizar una maestría o doctorado en el extranjero.

En esta convocatoria estarán presentes alrededor de 100 universidades del mundo que destacan por su calidad educativa, como University of Toronto (Canadá), Duke University (Estado Unidos), University of British Columbia (Canadá), University of Sydney (Australia), University of Queensland (Australia), Ecole Polytechnique (Francia), Hong Kong University of Science and Technology (Hong Kong), University of Bristol (Reino Unido), University of Amsterdam (Países Bajos), Ku Leuven (Bélgica), Lund University (Suecia) y University of Helsinki (Finlandia).

INGRESO LIBRE

Para participar, los interesados deberán revisar el programa publicado en www.pronabec.gob.pe/feria-beca-generacion-bicentenario, elegir la sala y presentación de su interés, y conectarse en la hora programada. Las presentaciones serán transmitidas en vivo por YouTube, desde la referida página web. (Con información de Andina)

