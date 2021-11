Pedro Castillo promulgó ley que amplía bachillerato automático hasta el 2023

Imagen de archivo del presidente de Perú, Pedro Castillo (c). EFE/ Paolo Aguilar

Este lunes, el presidente Pedro Castillo estuvo presente en la ceremonia de promulgación de la ley que amplía el plazo para obtener el bachillerato automático hasta el año académico 2023.

Cabe precisar que esta nueva ley tiene como propósito beneficiar a los alumnos, los cuales, debido a la emergencia sanitaria producida por COVID-19 se han visto afectados. Esta ceremonia fue oficializada por el Ejecutivo y se realizó en los exteriores del Palacio de Gobierno.

Esta mañana promulgamos una ley muy importante, una ley que amplía de manera excepcional el bachillerato hasta el 2023. Gracias a esta norma nuestros estudiantes podrán acceder a este documento que les permitirá conseguir oportunidades, insertarse al mundo laboral y forjarse un futuro mejor. Quiero destacar que esta ley es producto del consenso entre diferentes instituciones”, sostuvo el Jefe de Estado.

En esta promulgación también estuvieron los legisladores, rectores de universidades públicas y privadas, representantes estudiantiles, además de otras autoridades vinculadas al sector educación.

RECTORA DE UNIVERSIDAD SAN MARCOS EN PRO A LA EDUCACIÓN

La rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Jeri Ramón Ruffner, estuvo presente en la ceremonia de la Promulgación de Ley para obtener el bachillerato automático hasta el 2023.

“Hoy debo reconocer el inicio de un compromiso en la educación. Este es un sueño que siempre hemos esperado, la mirada hacia la educación. Esta pandemia nos dice, ya no tenemos que seguir pensando para mañana, sino que el trabajo se tiene que hacer para hoy y para ayer, pensando en esta juventud del futuro, en este divino tesoro, ellos son el presente y el futuro”, aseguró.

Durante su intervención, no dudó en agradecer y respaldar al mandatario, Pedro Castillo, por promulgar la autógrafa de la ley que extiende el plazo para obtener el bachillerato automático en beneficio a los miles de estudiantes del país.

“Nosotros tenemos un compromiso con la educación, quien le habla, la primera mujer, después de 470 años, elegida como rectora en nuestra querida alma máter, puedo decir que no he entrado para ser un cuadro que esté colgado en la pared, que no soy rectora de cuatro paredes, que soy la rectora del pueblo, para el pueblo y que trabajaré incansablemente por esta juventud”, insistió.

“Creo que todos los seres humanos y los profesionales cuando llegamos a conseguir nuestros objetivos soñados, lo que tenemos que hacer es pensar en esta juventud, en qué le vamos a dejar y cómo van a cubrir sus sueños y sus expectativas”, finalizó.

CARLOS GALLARDO

A su turno, el ministro de Educación, Carlos Gallardo felicitó esta nueva norma y aseguró que no hay nada más importante que fortalecer los cimientos de la educación en nuestro país.

“Quiero decirles con esa misma franqueza y sinceridad que estamos atravesando una crisis en el sector educación y hay que dejar en claro que esta crisis no la genera la pandemia , lo que hace la pandemia es agrandarla. Es una crisis educativa que tiene décadas. He tenido el privilegio de envejecer en las aulas universitarias, rodeado de jóvenes y ha sido gratificante y satisfactorio”, acentuó.

“Se extrañan esas aulas, así también estoy seguro que los jóvenes extrañan esas experiencias que se viven en las aulas. Esta educación básica, por favor, seamos honestos somos los últimos de América en retornar a las aulas, también somos los últimos en la asignación presupuestal orientada a la educación. ¿Acaso no somos los últimos en sanidad escolar y nuestros estudiantes baten récord de anemia y desnutrición”, expresó el ministro.

“Durante décadas no se ha hecho lo que realmente de ha tenido que hacer. No todo está perdido”, expresó el titular del sector educación.

