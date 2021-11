Banda criminal ‘Los Tilines del Norte’, liderada por menor de edad fue desarticulada por PNP

PNP desarticuló banda criminal.

Un duro golpe a la delincuencia. La Policía Nacional del Perú, logró desarticular una banda criminal denominada ‘Los Tilines del Norte’, el cual era liderada por un menor de edad.

Agentes del orden llegaron hasta el distrito de Comas para darle fin a esta organización que era el terror de los transeúntes, ya que robaba a mano armada a los que cruzaban por las principales avenidas de Lima Norte.

La banda era liderada por un adolescente de 17 años, apodado ‘Tilín’ o ‘Manguito’, tal como lo informó a RPP Noticias el coronel PNP Jorge Cossío Medina, jefe de Divpol Norte 2.

“Este menor de edad de 17 años es el líder de esta banda. Tiene un amplio prontuario delincuencial”, expresó el oficial.

Los participantes de la banda fueron detectados en la zona de La Pascana, en Comas, circulando sospechosamente a bordo de un mototaxi; por lo que los agentes de la Policía Nacional procedieron a intervenirlos.

Tras verse que eran seguidos por los agentes policiales, los sospechosos se dieron a la fuga, pero fueron interceptados en una vivienda de la calle José de Sucre. Los policías lograron capturar a los cinco integrantes de la banda, incluido su cabecilla, y confiscaron el mototaxi en el que se desplazaban para cometer sus fechorías.

Los vecinos se mostraron más tranquilos y felicitaron el actuar de la policía, pero pidieron más presencia policial y municipal, ya que aseguran que Comas es tierra de nadie y que la poca iluminación, hace que los vecinos sean presa fácil de los delincuentes.

LADRÓN AL SER INTERVENIDO TRAS ROBAR CELULAR ASEGURÓ QUE NO HABLARÁ SIN PRESENCIA DE SU ABOGADO

“¡Quiero un abogado!” Así manifestó un delincuente luego de ser intervenido por serenazgo de Surco al robarle un celular a una vecina de la zona. Según contó la agraviada, ella estaba a punto de pagar su comida cuando el joven le jaló su teléfono móvil.

Sin embargo, al ser intervenido, el ladrón aseguró que no daría ni una declaración sin presencia de su abogado. Entre sus pertenencias se le encontró una pipa artesanal y una gorra de uniforme policial. Cuando se le consultó por esta prenda, dijo que la había encontrado en la basura.

El sujeto fue identificado como Edinson Myer Rojas Bautista y fue intervenido en la cuadra 25 de la avenida Caminos del Inca, Surco. Momentos antes de este hecho, había asaltado a la señora Maya Suárez cuando había sacado sus cosas de su cartera para pagar la comida que había solicitado en un restaurante de la zona. La mujer fue corriendo tras él y pidió ayuda a los serenos, los cuales en una rápida intervención lograron capturar al ladronzuelo.

“Estaba pagando a la chica del chifa que está frente a ‘El Chinito’. Saqué mis cosas, este sujeto ha venido por detrás y me ha jalado. Vine corriendo detrás de él. Ahora sí, esto no se queda así. He gritado como loca. Voy a poner la denuncia”, expresó la mujer.

Cabe mencionar que Rojas Bautista ya cuenta con varias denuncias por robo agravado. Al momento de ser intervenido y cuestionado por sus actos, el hombre reconoció tener tres denuncias por este delito, pero aseguró que todas eran falsas. Cuando se le encontró una gorra de Policía, indicó que la recogió y se la llevó de en un tacho de basura. Lo que llamó la atención es que no hablaría más hasta que llegue su abogado.

“Escuchamos el pedido de auxilio de la señora. Lo hemos retenido encontrando un celular que le había arrebatado. Al momento de revisarle, se le encontró una pipa de consumo de marihuana. El robo se produjo por el jirón Ismael Bielich”, señaló uno de los serenazgos de Surco, expresaron los serenos para Exitosa.

