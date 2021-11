Programación de partidos de hoy, sábado 20 de noviembre EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

Soccer Football - Ligue 1 - Olympique de Marseille v Paris St Germain - Orange Velodrome, Marseille, France - October 24, 2021 Paris St Germain's Lionel Messi celebrates with Neymar after Olympique de Marseille's Luan Peres scores an own goal which is later disallowed after a VAR review REUTERS/Eric Gaillard

Hoy es un día cargado de partidos en las ligas más importantes del deporte rey por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos encuentros.

Vuelven la Bundesliga para cerrar su fecha 12, también hay encuentros de la Pemier League, la Serie A de Italia, LaLiga de España, la Ligue 1 de Francia, entre otros. Algunos de los encuentros más esperados son los de Barcelona vs. Espanyol por LaLiga, PSG vs. Nantes de la Ligue 1 donde se verá si Messi arranca de titular y el choque entre el Manchester United de Cristiano Ronaldo contra Watford.

Latinoamérica no se queda atrás con la final de la Copa Sudamericana entre Athletico Paranaense vs. Bragantino. Además, hay duelos en la Liga Profesional de Argentina, la Primera división de Paraguay, la Liga PRO de Ecuador, la Serie A de Brasil y más. Entre los partidos más esperados está el de Boca Juniors vs. Sartmiento de la Liga Argentina y Flamengo vs. Internacional de la Serie A brasileña.

Premier League - Inglaterra

7:30 a.m. Leicester vs. Chelsea – Star +, ESPN

10:00 a.m. Aston Villa vs. Brighton – Star +, ESPN 3

10:00 a.m. Burnley vs. Cristal Palace – Star +

10:00 a.m. Newscastle vs. Brentford – Star +

10:00 a.m. Norwich vs. Southampton – Star +

10:00 a.m. Watford vs. Manchester United – Star +, ESPN 2

10:00 a.m. Wolves vs. West Ham – Star +

12:30 p.m. Liverpool vs. Arsenal – Star +, ESPN 2

LaLiga - España

8:00 a.m. Celta de Vigo vs. Villareal – Star +, ESPN 2

10:15 a.m. Sevilla vs. Alavés – DirecTV Sports 610 y 1610

12:30 p.m. Atlético de Madrid vs. Osasuna – Star +, ESPN 3

3:00 p.m. Barcelona vs. Espanyol – DirecTV Sports 610 y 1610

Serie A - Italia

9:00 a.m. Atalanta vs. Spezia – Star +

12:00 p.m. Lazio vs. Juventus – Star +, ESPN Extra

2:45 p.m. Fiorentina vs. AC Milan – Star +

Bundesliga - Alemania

9:30 a.m. Arminia Bielefeld vs. Wolfburgo – Star +

9:30 a.m. Bayern Leverkusen vs. Bochum – Star +

9:30 a.m. Borussia Dortmund vs. Stuttgart – Star +

9:30 a.m. Borussia M’gladbach vs. Greuther Fürth – Star +

9:30 a.m. Hoffenheim vs. RB Leipzig – Star +

12:30 p.m. Unión Berlín vs. Hertha BSC – Star +

Ligue 1 - Francia

11:00 a.m. PSG vs. Nantes – Star +, ESPN

3:00 p.m. Stade Rennais vs. Montpellier – Star +

Final Copa Sudamericana

3:00 p.m. Athletico Paranaense vs. Bragantino – Star +, ESPN, DirecTV Sports 613 y 1613

División Profesional - Bolivia

2:00 p.m. Guabirá vs. Palmaflor – Tigo Sports

4:15 p.m. Aurora vs. Oriente Petrolero – Tigo Sports

6:30 p.m. Royal Pari vs. Independiente Petroleros – Tigo Sports

MLS – Estados Unidos y Canadá

2:30 p.m. Philadelphia Union vs. New York Red Bulls – Star +

5:00 p.m. Sporting Kansas City vs. Vancouver Whitecaps – Star +, ESPN 3

Liga Profesional de fútbol – Argentina

3:00 p.m. Rosario Central vs. Atlético Tucumán – TNT Sports, FOX Sports Premium, TyC Sports

5:15 p.m. Boca Juniors vs. Sarmiento – Star +, ESPN, TNT Sports

7:30 p.m. Central Córdoba vs. Independiente – Star +, FOX Sports Premium

Serie A – Brasil

5:00 p.m. Atlético MG vs. Juventude – Star +

5:00 p.m. Chapecoense vs. Gremio – Star +

5:00 p.m. Fortaleza vs. Palmeiras – Star +

5:00 p.m. Atlético GO vs. Ceará – Star +

7:30 p.m. Internacional vs. Flamengo – Star +

Primera División - Paraguay

5:45 p.m. Guaraní vs. River Plate – Tigo Sports

5:45 p.m. Sportivo Luqueño vs. Libertad – Tigo Sports

Liga MX - México

8:00 p.m. Santos Laguna vs. Atl. San Luis – TUDN, Blim TV

10:00 p.m. Puebla vs. Chivas de Guadalajara – Star +, ESPN 2, Azteca Deportes

Liga PRO - Ecuador

8:00 p.m. Barcelona SC vs. U. Católica – Gol TV Play

8:00 p.m. Ind. Del Valle vs. Emelec – Gol TV

8:00 p.m. 9 de Octubre vs. Delfín – Gol TV Play

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, la mayoría de encuentros internacionales, así como la final de la Copa Sudamericana, serán transmitidos por Star +, GolTV, TyC Sports, TNT Sports, Fox Sports y DirecTV Sports en los canales 610, 1610, 613 y 1613

