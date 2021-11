Pedro Castillo: “Nos quieran callar unas personas que fueron elegidos por 2 mil votos”

Pedro Castillo. Foto: Andina.

El presidente de la República, Pedro Castillo, afirmó hoy que el ruido político no impedirá seguir trabajando con firmeza por el país, indicando que no se distraerá de aquellas acciones destinadas a callar la voluntad de un Gobierno elegido con el voto de millones de peruanos.

Durante la ceremonia de inauguración del Proyecto Eólico Duna y Huambos, ubicado en Chota (Cajamarca), precisó que este tipo de acciones no lo distraerán del trabajo que se viene realizando y reiteró su llamado a la empresa privada a seguir impulsando el desarrollo responsable del Perú.

“Quiero decirles que vengo a reafirmar el compromiso de trabajar con firmeza y sin mecidas, pero es algo curioso lo que pasa, que cuando queremos recuperar los recursos para el país y entregar obras nos quieran callar unas personas que fueron elegidos por 2,000 votos y quieren callar la voluntad a un Gobierno que fue elegido por millones en el país”, manifestó.

En ese sentido, explicó que este ruido político impide que la población se entere de lo que el Gobierno está haciendo y sobre la labor diaria que se desarrolla en diferentes partes del país.

“Sin embargo, nosotros seguimos trabajando arduamente, porque para eso nos eligió el pueblo y no descansaremos hasta cumplir con lo ofrecido y lo que nos encomendó el pueblo”, aseguró.

En otro momento, reiteró su llamado a los ministros de diversos sectores que “abran las puertas” a los alcaldes provinciales y distritales, para que se puedan destrabar los proyectos necesarios para el país.

Asimismo, pidió al gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara, para que pueda convocar a las autoridades municipales para destinar el presupuesto para las obras.

PEDIDO DE VACANCIA PRESIDENCIAL

El jueves pasado se cumplieron 113 días desde que Pedro Castillo asumió la presidencia del Perú, luego de una ajustada segunda vuelta donde el partido Perú Libre venció a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) por poco más de 40 mil votos. La particularidad de una campaña muy polarizada y las acusaciones de fraude electoral por parte de los fujimoristas, hicieron que el mandatario no tenga luna de miel y deba responder a la oposición desde el primer día.

Las acciones (o inacción) de Castillo en este tiempo parece que han sido suficientes para que desde el Congreso se promueva una moción de vacancia presidencial. Este es el recuento de hechos que han hecho que la propuesta tome fuerza en las últimas horas.

El jueves, cuando se daba inicio a la sesión plenaria en el Congreso de la República, la legisladora de Avanza País, Patricia Chirinos pidió la palabra. En ese momento, señaló que tenía lista una propuesta de moción de vacancia por incapacidad moral contra Pedro Castillo. ante la sorpresa incluso de sus compañeros de bancada.

“Quiero hacer un pedido por los niños peruanos que no tienen qué comer y que no pueden ni ir al colegio, por las madres que no tienen cómo llevar el pan a sus hijos, por miles de enfermos que mueren por ser atendidos en las largas colas de los hospitales, por los jóvenes sin oportunidades de trabajo, por las mujeres que sufren de violencia y machismo, por el dolor de las víctimas de terrorismo, por la frustración de las FF.AA. y las policiales, por la dignidad, orgullo y esperanza de un pueblo que llora por salir de la crisis. por eso, con el grito del pueblo unido en un solo corazón, por Dios, vengo a este hemiciclo a pedir la vacancia presidencial del presidente Castillo. Aquí tengo lista la moción de vacancia presidencial. Necesitamos las firmas de 26 congresistas. No tengan miedo”, indicó.

Las reacciones llegaron de inmediato. Al inicio fue tímido el apoyo que recibió Chirinos. Norma Yarrow, Alejandro Cavero, Rosselli Amuruz y Adriana Tudela de su misma bancada fueron tuiteando uno a uno su apoyo. Sin embargo, ese endose era insuficiente, ya que para presentar la moción de vacancia se necesitan 26 firmas, para admitirla a debate se necesitan 52 votos a favor; y para vacar al mandatario se necesita mayoría calificada del Parlamento, es decir 87 votos.

(Con información de Agencia Andina)

SEGUIR LEYENDO