Bruno Pacheco y las reuniones que tuvo en Palacio de Gobierno con polémicos lobbistas, militares y ministros

Bruno Pacheco y Pedro Castillo. Investigaciones podrían alcanzar al mandatario.

Una lista de más de 150 visitas dentro de Palacio de Gobierno, entre ellos la de Ari Ben Menashe, vinculado a conflictos internacionales, habrían provocado la salida de Bruno Pacheco. El secretario personal de Pedro Castillo decidió renunciar a su cargo vía Twitter, pero aseguró que “no seré el “pretexto” de unos y otros para “golpear” al líder del gobierno del pueblo y la democracia. ¡La verdad nos hace libres!”.

Durante los meses como secretario general del despacho presidencial, Bruno Pacheco se reunió con ministros, policías, militares y hasta ciudadanos extranjeros como la del asesor político y de inteligencia militar israelí Ari Ben Menashe.

Figura también el jefe de la Dirección de Inteligencia (DINI), José Luis Fernández La Torre, quien se reunió dos veces con Pacheco. Walter Ayala y el titular de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, figuran como visitas con el exsecretario de Palacio antes y después del escándalo de los ascensos de las Fuerzas Armadas.

Llamó la atención de esta lista la visita del coronel el EP Carlos Ramírez Sánchez Cahuancama, implicado en el escándalo de ascensos, y los coroneles de la PNP Manuel Jesús Rivera, jefe de la División de Seguridad de Fronteras de la PNP; y Nicasio Zapata, director de Investigación de Lavado de Activos. Todos se reunieron con el hombre de confianza de Pedro Castillo poco después de que se anunciara que cinco investigados en el caso Los Dinámicos del Centro fueron incluidos en la lista de los más buscados del Ministerio del Interior y se ordenó su captura internacional.

SE REUNIÓ CON LOBBISTA

Ari Ben-Menashe, asesor político y de inteligencia militar conocido como un exespía de inteligencia israelí, de acuerdo al registro oficial que se encuentra en Transparencia, se reunió por dos horas con Bruno Pacheco.

Según indica El Comercio, Ben-Menashe ingresó al Perú dos veces: 9 y 20 de octubre y en esta última fecha se reunió con el secretario general del despacho presidencial.

Internacionalmente, el israelí es conocido por sus vínculos a diversas asesorías en conflictos internacionales y es uno de los lobbistas más consultados en países de África y el sureste asiático.

La BBC reportó que fue detenido en 1989 tras ser acusado de intentar vender tres aviones de transporte a Irán.

Ari Ben Menashe, polémico lobbista israelí visitó Palacio de Gobierno

RENUNCIA ANUNCIADA

“Renuncio al cargo de SG con la convicción de que no he cometido nada indebido. Doy un paso al costado para evitar q el Pdte. sea objeto de esta campaña de desprestigio. Me voy con la frente en alto y con la seguridad de que se probará mi inocencia. Seguiré trabajando x el Perú!”, fue el tuit que Bruno Pacheco publicó renunciando al cargo de secretario de Palacio de Gobierno tras los últimos escándalos de los ascensos irregulares en las FF.AA. y presiones al jefe de la Sunat.

Pacheco también indicó en otro tuit su respeto condicional con el presidente de la República y asegura que “no seré el “pretexto” de unos y otros para “golpear” al líder del gobierno del pueblo y la democracia. ¡La verdad nos hace libres!”.

SEGUIR LEYENDO