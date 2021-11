Bruno Pacheco renuncia a su cargo de secretario de Palacio tras escándalos de ascensos en las FF.AA. y presiones al jefe de la Sunat

Bruno Pacheco guardará silencio en su defensa.

“Renuncio al cargo de SG con la convicción de que no he cometido nada indebido. Doy un paso al costado para evitar q el Pdte. sea objeto de esta campaña de desprestigio. Me voy con la frente en alto y con la seguridad de que se probará mi inocencia. Seguiré trabajando x el Perú!”, fue el tuit que Bruno Pacheco publicó renunciando al cargo de secretario de Palacio de Gobierno tras los últimos escándalos de los ascensos irregulares en las FF.AA. y presiones al jefe de la Sunat.

Pacheco también indicó en otro tuit su respeto condicional con el presidente de la República y asegura que “no seré el “pretexto” de unos y otros para “golpear” al líder del gobierno del pueblo y la democracia. ¡La verdad nos hace libres!”.

Tuit de renuncia de Bruno Pacheco

Bruno Pacheco tomó protagonismo estas últimas semanas tras ser mencionado por el excomandante general del Ejército, Jorge Vizcarra López en su denuncia de irregularidades en los ascensos dentro de las Fuerzas Armadas, pues Pacheco presionó para que ascienda a dos oficiales que trabajan junto a Pedro Castillo.

PEDÍAN SU RENUNCIA

Ayer, la premier Mirtha Vásquez se pronunció el caso de Bruno Pacheco y manifestó que el secretario personal de Pedro Castillo debería dar un paso al costado, pero que ese tema es de injerencia del presidente de la República.

“Todo funcionario que esté cuestionado, por prudencia, debería de dar un paso al costado”, declaró. Sin embargo, resaltó que la permanencia y remoción de los cargos es prerrogativa del presidente Pedro Castillo.

“El secretario de Palacio tiene denuncias serias y estamos dispuestos a colaborar con las investigaciones, son cosas que hay que investigar profundamente. “(La permanencia de Pacheco) es una decisión del presidente, quien ha tomado en cuentas estas denuncias graves y está haciendo las evaluaciones”, apuntó.

Sin embargo, el ministro de Economía, Pedro Francke, consideró necesario que el secretario presidencial Bruno Pacheco se aparte del cargo luego de conocerse presuntas irregularidades en los ascensos en las Fuerzas Armadas y, recientemente, por la revelación de conversaciones en las que presionaría a la Sunat para favorecer a empresas.

“Me parece que el señor Bruno Pacheco debiera dar un paso al costado porque me parece que los WhatsaApp que se han publicado muestran algo que no debe suceder y en ese sentido nosotros nos ratificamos en nuestro compromiso con defender la institucionalidad y la ley en cualquier caso”, indicó.

LO DENUNCIAN

La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción denunció ante el Ministerio Público al secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco y quienes resulten responsables, luego de que se revelara que, a través de chats de Whatsapp, intentó presionar al superintendente de la Sunat, Luis Vera, para pedir que favorezca a algunas empresas y personas jurídicas.

Mediante un documento el procurador Javier Pacheco pidió a la fiscalía disponer el inicio de una investigación preliminar por los presuntos delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal contra la Sunat.

El Ministerio Público será el que inicie la investigación preliminar y disponga realizar las diligencias que los casos ameriten, para que “oportunamente se halle la responsabilidad penal”.

