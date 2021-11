¿Qué es la peneplastía y por qué muchos hombres están interesados en poder aplicarlo? (Foto:Captura)

Hoy en día es mucho más accesible el realizarse cirugías estéticas para mejorar cierta parte de nuestro cuerpo que no nos guste por completo. Estas prácticas antes se solían estigmatizar hacia el público femenino, pero hoy en día es sabido que las cirugías son tanto para hombres como mujeres, por ello te mostraremos uno de los procedimientos estéticos más demandados por los varones y es la peneplastía o trambién llamada faloplastía.

Probablemente no hayas escuchado antes esta palabra, pero te aseguramos que alrededor del mundo es bastante conocida. Tanto en Perú como en otros países, muchos hombres no se encuentran satisfechos con las proporciones de su miembro viril y esto sucede por los parámetros que diversas industrias imponen en la mente de las personas. Pero no te preocupes porque cada ser humano es libre de elegir lo que desee realizar con su cuerpo.

Y es aquí donde talla la peneplastía. Este procedimiento quirúrgico tiene como fin aumentar el tamaño del aparato reproductor masculino. Este aumento aplica para el grosor y para la longitud.

Obviamente el profesional a cargo de la operación debe estar certificado y contar con la especialización que requiere esa zona tan delicada.

Es muy importante tomar en cuenta que no existe una tabla o un rango determinado y oficial del tamaño ideal del pene.

MITOS DE LA PENEPLASTÍA

Sobre esta práctica quirúrgica han surgido muchos mitos y médicos urólogos, especialistas en el tema, absuelven esos mitos.

- Se dice que el miembro se puede alargar más de 10 centímetros. Este mito es falso.

- Es falso que después de la operación pierdas sensibilidad en el miembro.

- Se dice que la cirugía solo se realiza por temas estéticos. Este mito es falso.

- No se puede tener relaciones sexuales de inmediato. Esto es verdad, ya que el rango post operatorio va entre los 7 días a los 21 días de abstinencia.

- Veré resultados inmediatos después de la operación. Esto es verdad. Posterior a la operación notarás una diferencia; sin embargo, los verdaderos resultados los podrás apreciar con el paso de los meses.

Debes de tomar en cuenta que luego del proceso se deben cumplir una serie de parámetros como en toda intervención quirúrgica. Luego lo indicado por el doctor podrás recobrar la vida sexual.

MÁS DATOS SOBRE LA TÉCNICA

El tamaño a aumentar va entre los 3 a 4 centímetros; no obstante, existen casos en los que el incremento llega a 7cm. Para ver resultados óptimos es necesario seguir el tratamiento postoperatorio indicado por el médico cirujano.

Según algunos estudios este tipo de operaciones termina impactando de forma positiva no solo al paciente, sino también a la pareja, debido a que, al momento del acto sexual, la pareja tendrá una distensión en las paredes vaginales o anorectales incrementando la sensibilidad , gracias al aumento de diámetro peneano.

A TOMAR EN CUENTA

Muchas veces en diversos comerciales de distintos medios, se promueve la venta de productos milagrosos para agrandar el miembro viril; sin embargo, es necesario acudir a un urólogo antes de tomar cualquier decisión. Los urólogos son los especialistas en tratar el genital masculino.

El pene pequeño es un gran problema para la pareja (iStock)

PAÍSES QUE APLICAN ESTA TÉCNICA

Según un estudio realizado en el 2014 a cargo de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica (ISAPS), se conoció que Alemania es el país donde se han realizado más operaciones de este tipo en un solo año. El ránking es el siguiente.

1. Alemania 2,786 operaciones

2. Venezuela 473 operaciones

3. España 471 operaciones

4. México 295 operaciones

5. Colombia 266 operaciones

6. Italia 256 operaciones

A la lista se suman Argentina, Brasil, Estados Unidos e Irán.

En Perú existen diversas clínicas de cirugía que ofrecen este servicio.

