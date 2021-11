Pedro Francke: “Reforma tributaria permitiría recaudar S/ 60 mil millones en 5 años”

Pedro Francke indicó que uno de los principales problemas del Estado son las compras públicas. (CADE EJECUTIVOS 2021)

El ministro de Economía, Pedro Francke, sostuvo, durante su presentación en la CADE Ejecutivos 2021, que para cerrar las brechas sociales se requieren más ingresos fiscales, los cuales se podrían generar con la reforma tributaria que impulsa el gobierno de Pedro Castillo y motivo por el cual han solicitado al Congreso de la República la delegación de facultades extraordinarias por 120 días, para legislar en materias tributaria, fiscal y financiera.

Ante los cuestionamientos que señalan que, debido a los efectos de la pandemia en la economía, este no es el mejor momento para una reforma tributaria, Francke resaltó que toda América Latina ha avanzado en ingresos tributarios en los últimos años, pero en el Perú hubo un retroceso significativo en la recaudación.

Argumentó que organismos como el Fondo Monetario Internacional, la CEPAL y la OCDE recomiendan “mejorar la recaudación fiscal de una manera justa”. Añadió que en la región Colombia, México, Ecuador y Chile ya realizan sus reformas tributarias respectivas.

S/ 60 MIL MILLONES MÁS

Francke aseguró que la reforma tributaria permitiría recaudar S/ 60 mil millones al Estado en 5 años. “Esto es como el 1.5 % del PBI adicional y aún con eso estamos lejos del promedio Latinoamericano. Este es solo un paso en la dirección correcta”, dijo.

“Eso nos permitiría avanzar mucho en la atención de necesidades básicas. Por supuesto esto tiene que ir acompañado con una eficiencia en el gasto público”, añadió.

En esa línea, explicó que el principal problema son las compras públicas y que por ello están proponiendo una nueva ley de contrataciones que dotaría a las entidades de una herramienta ágil y efectiva para proveer de servicios a la población.

DELEGACIÓN DE FACULTADES

Sobre la delegación de facultades que solicitan al Congreso, manifestó que no piensan imponerla, sino más bien dialogar para mejorarla.

“Nosotros tenemos una propuesta de delegación de facultades y vamos a dialogarla, a mejorarla, a tratar de concertar, y vamos a ver cuál es la mejor forma de sacarla. En ningún momento estamos pensando en imponer”, acotó.

Añadió que, pensado a mediano plazo, la opción del país al 2026 debería ser necesariamente la concertación. “No podemos pasar como los años anteriores con cuatro presidentes en dos años”.

VELARDE PIDE AL CONGRESO GENTE CAPACITADA PARA EL BCR

Un día antes, Julio Velarde, el presidente del Banco Central de Reserva, se presentó esta mañana en el CADE Ejecutivos 202, donde señaló que a los últimos gobiernos del Perú hubo una falta de visión para trazar una estrategia que permita un crecimiento de nuestra economía y atacar sectores vulnerables y, así, satisfacer las demandas de la población de servicios públicos.

“Se ha perdido el orden de a dónde deben de orientarse los recursos, no en la forma clientelista. Lo que interesa en educación no son los que pueden ejercer más presión sino los niños, lo que interesa en salud no son los que pueden ejercer más presión, sino los enfermos”, señaló Velarde.

Por otro lado, el economista pidió al Congreso de la República nombrar a personas capacitadas para que asuman los tres puestos en el directorio de esta institución que están pendientes.

“En este caso, para la inflación, no es tan importante. Ahora lo que le toca es nombrar a los directores, si nombra gente capacitada, tiene que ser lo ideal y eso creo que ayudaría bastante”, apuntó.

