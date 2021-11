Mirtha Vásquez sobre denuncias contra Bruno Pacheco: “Nuestro deber es apoyar las investigaciones”

| Foto: Agencia Andina

La presidenta del Consejo de Ministro, Mirtha Vásquez, señaló que las denuncias contra el secretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, deben ser investigadas tal como ya se viene haciendo en instancias como el Ministerio Público.

“Ha habido denuncias muy serias respecto al desempeño de quien está ejerciendo como secretario general de Palacio. Son denuncias muy serias que nosotros creemos que se tienen que investigar y de hecho están siguiendo el curso correspondiente. Se han hecho las denuncias incluso ante el Ministerio Público y hay una comisión que está investigando sobre el tema”, señaló en la conferencia de prensa que ofreció este miércoles luego de un Consejo de Ministros.

“Lo que nos toca hacer es apoyar esas investigaciones y vamos a pedir que se esclarezcan porque hay una serie de hechos que se denuncian, deben avanzar las investigaciones para establecer si hubo un hecho delictivo y quiénes son los responsables de eso”, añadió.

PEDRO CASTILLO EVALÚA LA PERMANENCIA DE BRUNO PACHECO

Vásquez indicó que el presidente de la República tiene la prerrogativa de nombrar al secretario general de Palacio, por lo que corresponde a Pedro Castillo su permanencia o su remoción, algo que, según señaló la premier, ya está siendo evaluado por el mandatario.

“La Presidencia del Consejo de Ministros refrenda este acto, pero es una decisión del presidente de la República. Puedo decir que a mí me consta que el presidente ha tomado en cuenta estas denuncias graves que se están haciendo y que está haciendo las evaluaciones correspondientes”, dijo.

UN GABINETE COHESIONADO

Por otro lado, negó que haya alguna ruptura en el gabinete y que vienen trabajando de manera cohesionada en las políticas que impulsa el Ejecutivo.

“Nosotros somos un Gabinete que estamos trabajando de manera cohesionada, mi rol siempre será ejercer una suerte de liderazgo y tratar de que las políticas de cada uno de estos sectores se lleven adelante haciendo yo una labor de coordinación”, indicó.

Sostuvo que no se puede interpretar que exista algún tipo de quiebre en el gabinete.

“No me siento debilitada, creo que estamos en una apuesta todos, es difícil el contexto, hay diferencias, pero no se puede decir que hay un quiebre”, precisó Vásquez al afirmar que el propio presidente Castillo reiteró su respaldo a cada ministro.

DENUNCIAS CONTRA BRUNO PACHECO GENERAN PREOCUPACIÓN

La ONG Proética expresó su preocupación por las informaciones publicadas sobre influencias indebidas desde la Secretaría General del Despacho Presidencial, en donde se encuentra Bruno Pacheco, en distintos ámbitos.

Cabe señalar que el ex comandantes del Ejército José Vizcarra Álvarez y el ex comandante general de la Fuerza Aérea Jorge Luis Chaparro Pinto denunciaran que hubo presión por parte del el Ejecutivo para el ascenso irregular de dos coroneles que serían afines al gobierno, y mencionaron al renunciante ministro de Defensa, Walter Ayala, pero y también a Bruno Pacheco Castillo, secretario del Despacho Presidencial de Palacio de Gobierno.

Además, el lunes se revelaron unas capturas de chats de WhatsApp que mostrarían que Bruno Pacheco habría intentado pedir favores a Luis Enrique Vera Castillo, Superintendente Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), para empresas de su entorno con deudas.

