Comisión de Ética abre indagación a congresista Roselli Amuruz por fiesta para “reactivar la economía”

"Es una parte de reactivar la economía”, declaró entonces Amuruz sobre su reunión social. | Foto: Congreso

El pasado 21 de agosto, Roselli Amuruz Dulanto, hoy congresista de la República por el partido Avanza País, fue grabada en un restaurante durante una reunión con invitados y sin respetar las medidas sanitarias para evitar el contagio del coronavirus. Por ello la Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso inició indagación preliminar a Amuruz.

“FIESTA PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA”

Al día siguiente, Amuruz Dulanto habló sobre el evento y consideró que no estaba cometiendo ningún acto ilegal, pese a también haber dicho que hubo entre 30 y 40 invitados.

“En los restaurantes hay muchísima más gente, en los bares hay muchísima más gente. Yo trato de no exponerme en lo absoluto, y mis amigos me han organizado algo que era muy íntimo, muy privado, y por eso es que asistí (…). Todos ahí también son consumidores y es un restaurante. Se consume y es un negocio también. Es una parte de reactivar la economía ”, declaró entonces a Latina.

“Yo no he cometido ninguna falta porque he estado de acuerdo a lo que está legalmente permitido”, añadió.

INDAGACIÓN A CONGRESISTA

La Comisión de Ética Parlamentaria tomó la decisión de iniciar una indagación preliminar a Amuruz de conformidad con el numeral 26.1 del artículo 26 del Reglamento del Código de Ética Parlamentaria, en atención a la denuncia presentada por Guillermina Quiroz Rodríguez.

La congresista y presidenta de la comisión de Ética Parlamentaria, Karol Paredes Fonseca (Acción Popular), envió un oficio a la demandante para informarle del inicio del proceso de indagación.

AMURUZ INVITA A SON TENTACIÓN PARA RECONOCIMIENTO

El martes se conoció que Rosselli Amuruz, invitó a la orquesta Son Tentación a una “ceremonia de reconocimiento por el día del músico”, que se llevará a cabo en el auditorio Alberto Andrade Carmona, ubicado en un edificio perteneciente al Congreso de la República.

De acuerdo a la misiva, el despacho congresal de Amuruz es el encargado de organizar la ceremonia de reconocimiento por el ‘día del Músico’ en conmemoración por celebrarse el día de Santa Cecilia de Roma, Patrona de los músicos, el día 22 de noviembre “Día internacional de la Música”.

“Me permito hacer extensivo esta invitación en el cual se le otorgará un reconocimiento a la agrupación musical Son Tentación por sus logros y gran representación en el ámbito musical que realiza la cultura artística en el país”, se lee en el documento con fecha del 12 de noviembre.

La orquesta de salsa peruana Son Tentación agradeció la invitación hecha por el Congreso de la República para que sea parte de la celebración del Día del Músico.

“Muy felices y honradas de ser invitadas por el Congreso de la República del Perú a la ceremonia que se realizará por el Día del Músico”, comienza la publicación en sus redes sociales.

“¡Estamos muy felices de que cada vez se reconozca más el talento peruano! ¡Seguimos avanzando y creciendo!”, culmina el post que incluye el oficio enviado y firmado por la congresista Rosselli Amuruz Dulanto.

RÉGIMEN BICAMERAL

Por la tarde, se dio a conocer que la legisladora Amuruz Dulanto presentó un proyecto de reforma constitucional para restablecer el régimen bicameral en el Congreso de la República.

De ser aprobado, la representación parlamentaria estaría dividida en dos cámaras conformadas por 130 diputados y 60 senadores. Asimismo, se establece que para ser elegido diputado se deberá ser peruano de nacimiento y tener 25 años como mínimo.

En cuanto a los senadores, ellos deberán tener 40 años y tener un título profesional. Asimismo, se plantea la reelección de los diputados y senadores, es decir, podrán ser elegidos para un nuevo periodo inmediato después de haber culminado su mandato.

