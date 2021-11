Madre de Juan Víctor estalla contra mamá de Andrea San Martín: “Ahora entiendo de dónde su hija sacó los genes de manipulación”

Madre de Juan Víctor arremete contra la mamá de Andrea San Martín. (Foto: Instagram)

La madre de Juan Víctor Sánchez usó sus redes sociales para lanzar mensaje a la mamá de Andrea San Martín. Doña Alicia Díaz señaló estar cansada de que Dora Pilares “menosprecie” a su hijo.

Díaz acusó a la madre de Andrea San Martín de promover los ataques hacia su hijo.

“Hey, Dora. Si, señora, usted que me bloqueó (ni idea por qué lo hizo), a quien mi hijo siempre respeto y le escuchó sus lamentos, penas y súplicas porque su hija no le permitía ver a sus nietas, usted que delante mío le dijo que por su tranquilidad mental, no se dirigía a ella. Si señora, delante mío y mi hijo, ese a quien usted tilda de cobarde y otros adjetivos más”, indicó Alicia Díaz.

“Hoy me cansé que siga menospreciándolo y dándole me gusta a cada triste comentario que hacen sobre él, eso dice muchísimo de la clase de ser humano que es usted. Yo cerré los míos justamente para evitar que se fueran en contra de su hija. Señora, ahora entiendo de dónde su hija sacó los genes de indolencia, manipulación y victimización”, acotó la señora bastante enojada.

Madre de Juan Víctor Sánchez contra la madre de Andrea San Martín. (Foto: Instagram)

LANZA AMENAZA

Tras decirle esto, la madre de Juan Víctor Sánchez la animó a que le escriba por interno, pues está dispuesta a escucharla y aconsejarla.

“Yo la voy a escuchar y le puedo aconsejar, porque la manera en la que usted está actuando solo demuestra que no hizo un buen trabajo como mamá con ella y quiere resarcirse con las nietas. Y si siguen calumniándolo, yo misma haré públicas las porquerías que su hija hace dentro de su casa”, señaló.