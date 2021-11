Selección peruana: Santiago Ormeño y su mensaje tras triunfo de la ‘bicolor’ ante Venezuela

El delantero Santiago Ormeño tuvo palabras positivas para Perú tras victoria ante Venezuela. | Foto: FPF

El reciente triunfo de la selección peruana por 2 a 1 al combinado de Venezuela no solo alegró a los propios jugadores, al comando técnico y a los hinchas de la ‘bicolor’, sino también a uno de los futbolistas que siempre está pendiente de estos éxitos: se trata de Santiago Ormeño, quien se manifestó en sus redes sociales por este logro.

“A seguir así, vamos Perú”, fueron las palabras que escribió el delantero en una historia a través de su cuenta de Instagram. Y es que el cuadro nacional debe seguir por esa senda para poder clasificar al Mundial de Qatar 2022. El hecho de terminar en la quinta posición tras haberse disputado la fecha 14 del proceso clasificatorio significa mucho. En ese sentido, el año futbolístico ha acabado, pero en enero se reanudan los partidos y la selección peruana tiene que mantener esa regularidad y ganar el resto de los encuentros que le quedan para conseguir la hazaña de clasificar por segunda vez consecutiva a una Copa del Mundo.

Santiago Ormeño y su mensaje en Instagram por victoria de Perú ante Venezuela.

Sin embargo, no es la primera vez que realiza este tipo de publicaciones, pues en la previa de este encuentro envió un mensaje de aliento para la ‘blanquirroja’. Esta vez, en su cuenta de Twitter, describía lo siguiente: “Vamos Perú, cara...”, añadiendo los emojis de la bandera del Perú y un brazo fuerte.

El delantero nacido en México no fue convocado para esta última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas para enfrentar a Bolivia y Venezuela. Aún así, no olvida los colores del país que eligió representar en la selección mayor y siempre anda pendiente del momento del elenco nacional.

CUANDO ESTUVO ENTRE MÉXICO Y PERÚ

Recordemos que Ormeño, por el país de nacimiento, pudo haber defendido al cuadro ‘azteca’. Esto debido al gran momento que vivió hasta mediados de este año defendiendo al club Pachuca, donde llegó a marcar 17 goles en 36 partidos disputados. Números que lo pusieron en la palestra de ambos países. De hecho, la prensa mexicana hizo eco de, hasta entonces, un posible llamado de Perú. Sin embargo, el DT de dicha selección, Gerardo ‘Tata’ Martino, tenía una mayor preferencia por Rogelio Funes Mori, delantero argentino que ya venía destacando varios años en el Monterrey y podía optar por la nacionalidad ‘azteca’. Concretamente, lleva desde el 2015 en dicho país y se requieren al menos 5 años de residencia consecutiva para que un jugador pueda ser convocado con el combinado de otro país, por lo que cumplía con los requisitos.

Finalmente, Funes Mori fue convocado con México para disputar la Copa de Oro a mediados de este año y Ormeño atendió al llamado de Ricardo Gareca para llevarlo a la Copa América de Brasil 2021.

DESEMPEÑO CON PERÚ

Santiago ha disputado solo 7 encuentros con la ‘bicolor’ en los que todavía no ha podido estrenarse de cara al gol. No obstante, el tiempo que estuvo presente sobre el terreno de juego ha dado muestras de ser un delantero rústico y a la antigua. Como el típico ‘9′. Su técnica no es depurada, pero hace la simple y es un cazador en el área. De hecho, ante Paraguay en la Copa América tuvo sendos disparos que estuvieron cerca de terminar en gol. Mientras que en las Eliminatorias ante Bolivia pudo convertir el tanto del empate a poco del final de no ser que su cabezazo se fue apenas por encima del arco defendido por Carlos Lampe.

Santiago Ormeño cuando jugó ante Paraguay en la Copa América 2021.

ACTUALIDAD EN CLUB LEÓN

Tras la Copa América, Ormeño fichó por el Club León de México, donde se desempeña en la actualidad y lleva 16 partidos jugados, 2 goles a su favor y 1 asistencia. Por el momento, no ha tenido una continuidad constante, en parte debido a algunos problemas físicos que le impidieron estar en varios partidos. En ese sentido, se espera que pronto pueda estar al 100% para que pueda volver a la ‘bicolor’.

