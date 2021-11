Tabla de posiciones de las Clasificatorias: así marchan las selecciones previo a la fecha 14

Tabla de posiciones de Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022.

Tabla de posiciones EN VIVO. Este martes 16 de noviembre se jugará la fecha 14 de las Eliminatorias Qatar 2022, donde Brasil es el único clasificado. El otro que está cerca de asegurar su pase es Argentina. Después, ninguno está cómodo en la tabla de posiciones. Todavía hay mucho en juego.

Bolivia y Uruguay abrirán el telón de esta jornada en un partidazo. Ambos tienen la necesidad de ganar. Si los ‘altiplánicos’ quieren seguir en la lucha, deberán imponerse en la altura de La Paz, un escenario difícil para los ‘charrúas’, necesitados de puntos en el sexto lugar de la tabla.

Luego jugará Perú con Venezuela, también de vital importancia. Los del ‘Tigre’ tienen que ganar sí o sí en Caracas para apretar los puestos de clasificación. De momento están a 2 unidades del repechaje. Y seguro el local querrá malograrle el presente a los peruanos jugando ante sus hinchas.

Colombia y Paraguay medirán fuerzas en otro cotejo de vida o muerte. El primero no quiere perder el quinto lugar, mientras que el segundo busca levantar cabeza para continuar luchando por un lugar en Qatar 2022. Solo sirve ganar.

Más tarde, Argentina y Brasil protagonizarán el clásico de Sudamérica en tierras ‘gauchas’. Se volverán a ver luego de la final de Copa América 2021. Cabe resaltar que todavía está pendiente el partido que no se jugó de la primera ronda. Lionel Messi regresará al once, pero en la visita no estará Neymar (lesión).

Chile y Ecuador cierran la fecha: cuarto y tercero de la tabla de posiciones. Si la ‘roja’ no gana, podría caer hasta el séptimo puesto (en caso ganen sus más cercanos perseguidores). Para el ‘tricolor’ no estaría mal el empate, pues no hay forma que alguno lo alcance este martes.

PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 14

- Bolivia vs Uruguay (3:00 p.m. / horario peruano)

- Venezuela vs Perú (4:00 p.m. / horario peruano)

- Colombia vs Paraguay (6:00 p.m. / horario peruano)

- Argentina vs Brasil (6:30 p.m. / horario peruano)

- Chile vs Ecuador (7:15 p.m. / horario peruano)

TABLA DE POSICIONES DE LAS ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS

Así marcha la tabla de posiciones antes de la fecha 14

PROGRAMACIÓN DE MOVISTAR TV

- Bolivia vs Uruguay / Movistar Plus (Canal 6 y 706 HD)

- Venezuela vs Perú / Movistar Deportes (Canal 3 y 703 HD)

- Colombia vs Paraguay / GOLPERU (Canal 14 y 714 HD)

- Argentina vs Brasil / Movistar Deportes (Canal 3 y 703 HD)

- Chile vs Ecuador / Movistar Plus (Canal 6 y 706 HD)

¿CÓMO VER MOVISTAR PLAY?

Es una plataforma sin costo adicional para clientes de Movistar: televisión, internet fijo y celulares. Ofrecen el servicio de streaming que incluye canales en vivo y un amplio catálogo de películas y series. También tiene contenido infantil, entre otros. Puedes descargar la app en celulares o vía web en computadoras.

Movistar Play en TV: Si tienes un smart Tv descárgate el aplicativo en tu televisor, coloca tu email y contraseña de registro en el sistema y ya podrás ver todo su contenido

Movistar Play en web: Ingresa a https://www.movistarplay.com.pe/. Si eres usuario de esta compañía coloca tu email y tu contraseña para iniciar sesión y disfrutar de la plataforma.

Movistar Play en iOS y Android: Puedes descargarte el aplicativo desde las diferentes sistemas de telefonía o tablet. Ingresa a Play Store o Apple Store y busca Movistar Play. Al igual que en tu smart Tv, registra tu email y tu contraseña y podrás ingresar.

¿CÓMO VER MOVISTAR DEPORTES EN MOVISTAR PLAY?

Si ya eres cliente de Movistar, solo debes ingresar tu usuario y contraseña en Movistar Play (app o web). Tras ello, presiona o dale click a la pestaña de ‘TV EN VIVO’ y te abrirá toda su lista de canales en directo. Buscas Movistar Deportes y listo. Dato: tendrás la opción de retroceder para repetir lo que más te guste.

SEGUIR LEYENDO: