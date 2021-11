Mirtha Vásquez señaló que hoy podría juramentar el nuevo ministro de Defensa

En las próximas horas se espera la juramentación del nuevo ministro de Defensa.

Tras aceptar la renuncia irrevocable de Walter Ayala al Ministerio de Defensa el pasado 15 de noviembre, el presidente Pedro Castillo aún no designa a su reemplazo. Ante ello, la premier Mirtha Vásquez anunció hoy que en las próximas horas se podría realizar la juramentación del nuevo titular de dicha cartera.

Durante una conferencia de prensa, la presidenta del Consejo de Ministros adelantó esta información junto a los titulares de Agricultura, Interior y Relaciones Exteriores; Víctor Maita, Avelino Guillén Jáuregui y Óscar Maúrtua, respectivamente.

“El presidente de la República ya aceptó la renuncia de Walter Ayala. Hemos evaluado una terna para el nuevo ministro de Defensa y elegir la mejor opción. Esperamos que hoy mismo podamos tener la juramentación del cargo”, indicó Vásquez.

Con la juramentación del nuevo ministro de Defensa, se cerraría la polémica gestión de Ayala, quien se vio envuelto en los polémicos ascensos dentro de las Fuerzas Armadas, entre otras disyuntivas.

LA LENTA SALIDA DE WALTER AYALA

Los hechos que provocaron la renuncia de Walter Ayala al cargo de ministro de Defensa iniciaron hace diez días, cuando se hizo público algunos casos de supuestos pedidos de ascensos irregulares en las FF.AA.

El ex comandante del Ejército, José Vizcarra Álvarez, denunció que el secretario presidencial, Bruno Pacheco Castillo; y el ministro de Defensa, Walter Ayala, le pidieron el ascenso irregular de dos coroneles que serían afines al gobierno. El haberse rehusado a realizar esos cambios, al considerar que no correspondía hacerlo por razones meritocráticas, le habría costado su pase al retiro, pese haber estado solo tres meses en el puesto.

“Solamente me queda pensar que (mi pase a retiro) se debe a una razón recientemente presentada y que es el proceso de ascenso y las invitaciones al retiro que son parte de las actividades que se realizan en esta parte del año. (…) Yo sí recibí algunos pedidos, que me hicieron conocer antes del proceso a través del secretario Bruno Pacheco y el ministro de Defensa y los mensajes a través del Edecán del ministro de Defensa. Eran varios los recomendados y en diversos grados”, declaró José Vizcarra a RPP.

Ante el escándalo, las reacciones por parte de la oposición en el Congreso del Perú surgieron de inmediato. Así se inició un proceso de interpelación por supuestamente presionar ascensos irregulares en el Ejército.

Desde entonces, Walter Ayala había anunciado su intención de renunciar al cargo porque decía sentirse incómodo con las denuncias que no consideraba ciertas. Incluso, en un primer momento puso su cargo a disposición, pero continuó en el puesto ya que el presidente Castillo no resolvió el caso y prefirió que Ayala siga.

El último domingo por la mañana, a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, Walter Ayala renunció al cargo como ministro de Defensa.

“He demostrado fehaciente actuación legal y correcta en proceso de ascenso y relevo militar. Asumo total responsabilidad política del mismo, por ello como demócrata renuncio irrevocablemente a Mindefensa, gracias presidente “Pedro Castillo. Basta de politiquería ¡Dejen Gobernar!”, señaló.

Sin embargo, este lunes por la mañana el titular de esta cartera se presentó ante la prensa y manifestó que seguía siendo ministro hasta que el presidente de la República, Pedro Castillo, le acepte la renuncia.

“Yo sigo siendo ministro mientras no se me acepte la renuncia, mientras no haya un relevo de cargo y eso no lo digo yo, lo dice la ley”, dijo antes de ingresar a Palacio de Gobierno donde tenía una reunión con el presidente Castillo.

Ayala, declaró a la prensa a su salida de Palacio de Gobierno e indicó que todavía se mantenía en el cargo por falta de respuesta del presidente Pedro Castillo.

“El presidente sigue evaluando la renuncia, yo soy un soldado y trabajo hasta que él diga”, comentó.

Señaló que no le ha faltado el respeto a nadie al comparar al Parlamento con el coliseo romano. Más bien, señaló que tienen una opinión formada sobre él. “Yo he dicho 1 + 1 es 2, pero eso no cuadra para ellos. No me voy a prestar para que vaya y que me estén maltratando”, expresó.

