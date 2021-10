Juan Carrasco Millones descalifica a Luis Barranzuela como ministro del Interior: “no tiene autoridad para gobernar a la Policía”

El ministro del Interior, Juan Carrasco Millones

Juan Carrasco Millones, exministro del Interior, en entrevista con el diario La República, sostuvo que Luis Barranzuela no tiene autoridad ni ética para portar el fajín del ministerio que actualmente dirige por tener una hoja de vida con sanciones “muy graves y con las investigaciones en que se encuentra inmerso junto a más de veinte personas por delitos de lavado de activos, crimen organizado y peculado”.

“Las sanciones de rigor en la PNP son las más graves, son muy graves. Y en el caso de las investigaciones en que se encuentra inmerso junto a más de veinte personas por delitos de lavado de activos, crimen organizado y peculado, son considerados muy graves en el código penal peruano. Y eso definitivamente descalifica a Barranzuela a nivel policial, porque no tendría la autoridad para gobernar a la Policía y exigir que los policías actúen y se comporten correctamente”, dijo.

“Y segundo, Barranzuela tampoco tendría autoridad para dirigir una institución que se encarga de apoyar en la investigación y la persecución del delito. Esto debe ser motivo de investigación de la Contraloría, que debe ver quiénes ingresan a la administración pública”, añadió Carrasco Millones.

Sobre su salida del ministerio de Interior, Carrasco contó que él había pedido su renuncia al ministerio del Interior por motivos personales y que este se dio en el contexto del cambio al interior del gabinete de Pedro Castillo. “Lo único que tengo es agradecimiento hacia él por darme la confianza. No me he ido por nada malo, ni por un tema controversial que manche mi imagen ni mi trabajo como fiscal. Estoy atento a cualquier llamado”, expresó.

No mencionó la conversación que tuvo con Castillo Terrones, a quien le manifestó lealtad y que estaba disponible para él “cuando solucione mi tema familiar”.

Aclaró además que no volverá a trabajar en la Fiscalía y que se iba a dedicar a la política. “Ahora estoy metido en la política peruana y definitivamente no estaría bien que sea nuevamente fiscal porque los investigados se considerarían perseguidos políticos”, expresó.

POLÉMICO SUCESOR

Luis Barranzuela es el sucesor de Juan Carrasco Millones, pero desde que juramentó para asumir el cargo en el nuevo gabinete, ha sido duramente criticado por su investigación que tiene en la Fiscalía, donde se le ha acusado de peculado y de integrar la agrupación criminal ‘Los incas del azúcar.

De acuerdo a la denuncia, Barranzuela habría realizado cobror por informes ilegales que no habrían tenido sustento técnico para su elaboración durante la irregular administración de la azucarera de Marcelino Llontop Suyón, entre septiembre de 2015 a septiembre de 2016.

La fiscal Karim Ninaquispe, de la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque, abrió la investigación por diversos delitos contra unas 20 personas vinculadas a dicha facción, entre los que se encuentran Luis Barranzuela, por haber constituido una organización criminal conocido como ‘Los Incas del azúcar’.

La investigación también señala que el ahora ministro del Interior y los otros denunciados habrían ocultado dinero a través de repetitivos hurtos agravados y que para ello se habría constituido una organización criminal que inicialmente tuvo el objetivo de ocupar las instalaciones y ambientes de la empresa Agroindustrial Tumán bajo la modalidad de usurpación agravada.

“Luego de tomar posesión fáctica de la empresa Agroindustrial Tumán, se comenzó a sustraer dinero de la empresa, el cual fue repartido entre los integrantes de la organización, los cuales han ocultado o vienen detentando la tenencia; incluso cabe la posibilidad que hayan transferido o convertido el dinero en bienes”, se indica en el documento.

