Perú: ¿cuánto gana un repartidor de delivery? Un estudio lo revela

Los servicios de delivery han tenido mucho más acogida desde la llegada de la COVID-19 como alternativa para no salir de tu hogar. En un estudio de impacto económico que se realizó de los aplicativos de reparto a domicilio y de movilidad realizado por el IPE, se recoge que ambos generaron ingresos de S/1.421 millones en el 2020, un 0,25% del PBI.

Debido al crecimiento que han tenido las aplicaciones de delivery, es importante mantenerse alerta sobre el impacto económico que han generado en los últimos años, así como sobre la situación laboral de los repartidores y conductores que las utilizan como fuente de ingresos.

Es por esta razón que ComexDigital, quien agrupa estos aplicativos, realizó el primer estudio de impacto económico de estas plataformas en el país de la mano del Instituto Peruano de Economía (IPE). En los hallazgos, se encontró que hasta abril de este año, los conductores y repartidores eran el 1,4% de la población económicamente activa (PEA) ocupada de la capital.

Además, los conductores y repartidores, en la mayoría de los casos, consideraban el reparto y la movilidad como su actividad principal. Un 71% en el caso de los repartidores y un 69% en cuanto al total de los conductores encuestados.

Los ingresos que reciben son variables, pero el IPE desarrolló algunas cifras promedio en las encuestas realizadas. Con respecto a los repartidores que trabajan para un aplicativo delivery como su labor principal, generan ingresos promedio de S/1.747 mensuales en Lima, de los cuales S/1.467 provienen de la plataforma. Si tienen ese trabajo como uno secundario o complementario, el ingreso es alrededor de S/.908, en promedio.

Gonzalo Manrique, investigador del Instituto Peruano de Economía (IPE), sostiene que este monto promedio se daría en aquellas personas que por lo general trabajan 60 horas semanales, aproximadamente. Mientras que aquellos que la utilizan como fuente complementaria, suelen emplearla cerca de 30 horas a la semana. Además, agrega que este tiempo es igual al de los conductores de taxi aproximadamente.

El cofundador de Rappi en Colombia en una entrevista, habló acerca de que en América Latina los repartidores de la ‘app’ podían llegar a ganar dos sueldos mínimos. “En el Perú sería también alrededor de dos salarios mínimos”, sostuvo José Ignacio Bernal, country manager de la compañía en una entrevista con Día1 de El Comercio. Si hacemos cuentas, eso sería alrededor de S/1.860 en el país.

Por su parte, Alejandra Dinegro, directora del Observatorio de Plataformas Perú, asegura que no se han encontrado en ninguna de las encuestas realizadas que un repartidor gane el doble del sueldo mínimo. Puede haber un caso especial, ya que en base a las dos encuestas que ha realizado el Observatorio, el máximo de ingresos que hallaron fueron S/1.460 o S/1.500, en algunos casos en los que laboraban un promedio de 13 horas diarias.

“Los horarios se suelen repartir en los siete días de la semana, hay días de baja demanda de pedidos como los lunes o martes o días de alta demanda como de viernes a domingo”, detalla la especialista.

Sobre la posibilidad que los repartidores usen parte de su sueldo para acceder a seguridad social o a pensiones, la mitad indicó que no. Ello sería por el hecho de no ver mermados sus ingresos actuales. No obstante, Dinegro indica que ellos sí están dispuestos si hay un consenso y hay un aporte compartido entre el empleador y el repartidor o conductor, tanto para un seguro como para algún fondo de contingencia (ante accidentes o emergencias) o una suerte de seguro de desempleo.

El informe también afirma que entre el 7% y 8% de repartidores y conductores afirman que no cambiarían de actividad por el mismo ingreso, y un 69% pediría más ingresos que los que perciben actualmente para cambiarse.

MÁS CIFRAS

Hasta abril del presente año, las ventas por plataformas de movilidad aùn se encontraban por debajo de los niveles prepandemia -en febrero del año pasado estaban en aproximadamente 200 millones de soles-, pero aquellas generadas a través de las plataformas de delivery sí registraron un avance importante -antes de la crisis estaban entorno a los S/20 millones-.

Es así, que las apps este año generaron ingresos aproximadamente de S/85 millones y las de delivery, S/43 millones, el doble de lo que era antes de la pandemia. En abril del presente año, se registraron 2.6 millones de pedidos, casi el doble de los servicios alcanzados en el 2020. Por el contrario, los aplicativos de movilidad fueron los más perjudicados por las restricciones, se redujeron el uso de las apps de taxi.

La historia fue distinta para los aplicativos de movilidad, dado que las medidas de restricción de movilidad por el COVID-19 redujeron bastante el uso de ‘apps’ de taxi. En abril hubo 5.6 millones de servicios, 60% menos a los 14.1 millones en febrero del año pasado.

Finalmente, el estudio afirma que ambas plataformas beneficiaron a 866 mil usuarios y a 58 mil socios conductores y repartidores en abril de este año. Así como a unas 4,6 mil empresas aliadas para la provisión de servicios de delivery, solo en el cuarto mes del año.

SEGUIR LEYENDO