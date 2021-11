Perú vs. Venezuela: estos son los jugadores en capilla de la ‘bicolor’ para la próxima fecha de las Eliminatorias

La selección peruana enfrentará a Colombia y Ecuador en la próxima fecha doble.

La selección peruana buscará cerrar el año con un triunfo en su visita a Venezuela. No obstante, el rival a enfrentar no será muy fácil porque estará con su hinchada y tendrá la obligación de conseguir su tercera victoria en la presente Eliminatorias. Por lo que se vivirá un duelo muy reñido en el estadio Olímpico y esto podría ser perjudicial para el conjunto de Ricardo Gareca, ya que cuenta con 11 jugadores en capilla por acumulación de tarjetas.

Del total de futbolistas que se encuentran al límite de cartulinas amarillas, cinco forman del esquema inicial del ‘Tigre’ y por ello deberán afrontar el cotejo con la ‘vinotinto’ con mucha inteligencia. Pedro Gallese, Christian Cueva, Luis Advíncula, Miguel Trauco y Renato Tapia son los que están advertidos, sobre todo los tres últimos que cumplen funciones defensivas en el campo de juego.

Christian Cueva fue la figura del partido ante Bolivia l Foto: FPF

Los que completan la lista son los siguientes nombres: Christofer Gonzales, Wilder Cartagena, Carlos Zambrano, Aldo Corzo, Raziel García y Gabriel Costa. Todos los jugadores son importantes para el técnico argentino, sin embargo hay algunos que han tenido más minutos en esta competición, como es el caso de ‘Canchita’ y ‘Carta’. El volante de Sporting Cristal fue titular en el último partido ante Bolivia, mientras que el mediocampista que milita en la liga árabe tuvo la oportunidad de entrar en todos los encuentros de la fecha triple pasada.

DATO: En cuatro de sus últimos cinco partidos, la ‘blanquirroja’ ha recibido dos amarillas por cada cotejo. Por otro lado, el encuentro donde recibió más tarjetas fue ante Brasil, el árbitro amonestó a cinco jugadores.

La próxima jornada doble de las clasificatorias sudamericanas se disputarán a inicios del 2022. El primer rival a enfrentar será Colombia, el cual es un rival directo en la pelea por ir a la siguiente cita mundialista. La segunda selección que se medirá con la ‘bicolor’ será Ecuador en el estadio Nacional de Lima. La ‘Tri’, por el momento, se ubica en la tercera posición con 20 puntos alejada del cuarto, quinto y sexto puesto.

PERÚ VS. VENEZUELA

Perú vs Venezuela horario EN VIVO. Luego de golear a Bolivia en Lima, la selección peruana visita HOY martes 16 de noviembre a los ‘llaneros’ en el Olímpico de Caracas por la fecha 14 de Eliminatorias Qatar 2022. A dos puntos del repechaje, la ‘bicolor’ tiene que ganar sí o sí para mantener el sueño de la clasificación. El duelo es uno de los más importantes de la fecha, sobre todo para las selecciones que se encuentran disputando la 4ta y 5ta posición de la tabla de posiciones, la misma que hoy podría cambiar de darse los resultados esperados con los partidos entre Bolivia vs Uruguay, Chile vs. Ecuador y Colombia vs. Paraguay.

Los peruanos irán a un territorio donde no ganan hace 24 años, pero con la consigna de que las malas rachas están para romperse, tal y como lo hizo en la anterior Eliminatoria, donde se impuso de visita ante Paraguay y Ecuador, cuando más lo necesitaba. El presente, además, es distinto al de otras oportunidades. Perú sabe que es favorito.

A diferencia de la anterior jornada triple de Eliminatorias, la selección peruana cuenta con lo mejor de su plantel: tiene los regresos de André Carrillo, Sergio Peña y Renato Tapia. Ninguno pudo estar por lesión. También tienen la habilitación de Yoshimar Yotún, suspendido frente a los ‘altiplánicos’.

En el último partido ante Venezuela, la 'bicolor' se quedó con la victoria con gol de Cueva l Foto: FPF.

