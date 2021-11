COVID-19: Conoce los distritos con mayor cantidad de nuevos infectados en Lima

El mapa de calor sin duda ha aportado de forma positiva para saber los lugares en los que existe una mayor prevalencia de COVID-19. La región de Lima es la que posee el mayor número de infectados.

Con el último resultado se dio a conocer que Magdalena del Mar es el distrito que ha registrado mayor cantidad de nuevos casos y le siguen Cercado de Lima, Los Olivos y San Juan de Lurigancho.

Otras de las regiones del Perú con mayor cantidad de nuevos casos por COVID-19 son el Callao y Piura.

Durante la última semana se han reportado 3,212 nuevos casos del coronavirus a nivel nacional.

Otro registro del mapa de calor COVID-19 del Ministerio de Salud, es que el 82% de los nuevos casos positivos para el virus corresponde a jóvenes mayores de edad, quienes no han recibido las dos dosis de la vacuna.

“Hemos observado en todo el país que el 82% de las personas que se infectan no tienen vacunas o no han iniciado su proceso de vacunación o no se han aplicado las dos dosis “, informó el médico del Instituto Nacional de Salud, Javier Vargas, para RPP Noticias.