Al fondo hay sitio: ¿Grace y Nicolás volverán a la serie? Esto es lo que se sabe

El regreso de la serie más famosa de la televisión peruana anunció está última semana que volvería a la pantalla chica con su novena temporada el próximo 2022.

Cientos de usuarios no dudaron en mostrar su felicidad pero también surgieron muchas interrogantes sobre el regreso de los personajes Grace Gonzáles y Nicolás de las Casas tras la última polémica que protagonizaron los actores.

Hasta el momento, Adolfo Chuiman, Erick Elera, Gustavo Bueno y la actriz Yvonne Frayssinet serían los primeros convocados para formar el elenco de la nueva temporada, según información difundida por El Comercio.

Por su lado, la actriz Mayra Couto continúa en el extranjero como se puede ver en su cuenta oficial de Instagram y sin pronunciarse sobre su posible regreso a Al Fondo Hay Sitio.

Asimismo, el actor Andrés Wiese se encuentra en la ciudad de México disfrutando de la comida y las playas de las tierras mexicanas. Del mismo modo, ha preferido guardar silencio sobre su futura participación en la serie.

Cabe resaltar que ambos artistas dejaron de seguirse en Instagram y ya no serían amigos, lo que hace difícil que compartan escenarios otra vez. Además, cada uno se encuentra enfocado en sus proyectos personales y el director Gigio Aranda no se ha pronunciado al respecto.

¿QUÉ PASÓ ENTRE MAYRA COUTO Y ANDRÉS WIESE?

En junio del 2020 en medio de la pandemia por la COVID-19, la actriz Mayra Couto dejó a más de uno sorprendido cuando decidió acusar a su excompañero Andrés Wiese de haberse sentido acosada sexualmente por él e incluso de maltratos dentro de las grabaciones.

Dicha acusación se dio luego de que el programa Magaly TV: La Firme diera pantalla a una menor de edad que acusaba al actor de acosos sexual. Por ello, la actriz rompió su silencio y realizó la denuncia en sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram compartió unos mensajes que le había enviado al actor para hacerle recordar los malos momentos que pasó mientras grababan. “Hola. Te escribo para expresarte mi solidaridad. Y decirte que yo también me he sentido acosada por ti. No estoy loca y no me lo estoy inventando”, escribió.

Por su lado, Andrés Wiese no se quedó callado y se defendió. En una entrevista para la Banda del Chino aceptó que intentó robarle un beso a la actriz en un viaje por Nueva York pero que no hubo resentimientos. Además manifestó que no quería demandar a su excompañera.

“Lo único que esperaba de alguien que, además aceptó las acciones que yo mencioné, eran unas disculpas. Si ya las aceptas y no pides disculpas, pues no has aprendido nada”, declaró Mayra en una entrevista para un medio local cuando regresó de Cuba y aún se encontraba en el ojo de la tormenta.

AL FONDO HAY SITIO: ¿QUÉ PASÓ EN EL FINAL?

En el capítulo final de Al fondo hay sitio, Francesca Maldini (Yvonne Frayssinet) decidió acoger en su nueva y lujosa casa a toda la familia de los Gonzales, quienes lo habían perdido todo, luego que su casa fuera destruida por culpa de Miguel Ignacio.

Francesca Maldini se sentía muy sola viviendo en una casa tan grande y por eso recibe a la escandalosa familia, la cual se muestra agradecida por el gran gesto. No solo los Gonzales aparecieron en la casa, los Pachas, el padrecito Manuel, el ‘Pollo Gordo’ y Margarita también se unieron a esta gran fiesta.

La parejita de Fernanda y Joel se convirtieron en padres de mellizos, a quienes llamaron Doris y Nemo. Por su parte, Grace y Nicolás cerraron la historia de Al fondo hay sitio con un romántico beso.

