Yahaira Plasencia sobre la presentación en el 'Artista del año': "es fácil cantar parada y no bailar. Yo hice todo completo". (Foto:Captura)

La salsera Yahaira Plasencia realizó su presentación oficial en el programa ‘El artista del año’. Su actuación fue aplaudida por el jurado, quienes le otorgaron un puntaje alto. Al término del programa dio sus comentarios respecto a su participación y dijo que ella hizo un trabajo completo.

Al ser consultada sobre su opinión en base a al puntaje del jurado mencionó que le pareció muy bueno porque están considerando a un artista completo.

“Bien, yo creo que bien. Yo canto bailando, eso es lo que me juega en contra porque es fácil cantar parada, no bailar, y luego bailar ¿no? Yo hice las cosas completas”, sostuve la ex pareja de Jefferson Farfán.

Durante la emisión del programa de baile y canto, Yahaira Plasencia no dudó en mandar a sentencia a una rival, la también cantante Claudia Serpa.

Ante de emitir su voto para que su colega pase a sentencia dijo que la elección no había sido un tema de estrategia, sino que ella había observado todo y encontró que no todos tenían el ‘paquete’ para ser artistas en la presentación.

“Esto es el artista del año. Canto, baile musical, todo en un solo paquete. No todos lo han hecho entonces esto va porque yo lo he visto así”, afirmó la reina del ‘totó’.

Inmediatamente Gisela Valcárcel hizo un gesto de sorpresa y preguntó a quién mandaría a sentencia. Plasencia no volteó el cartel y la persona que mandaba a sentencia a través de su voto era “Claudia S”.

Cuando Claudia Serpa supo que iría a sentencia, hizo una mueca haciendo un gesto de incomodidad por el veredicto de la ex Son tentación.

YAHAIRA PLASENCIA Y SU MEA CULPA POR OCULTARSE EN UNA MALETERA

Asimismo, la intérprete de ‘Ulala’ no dudó en comentar sobre un tema tan controvertido que la obligó a alejarse de los medios, y es que en plena pandemia la salsera acudió a una “Fiesta Covid”, ignorando las leyes decretadas por el Gobierno del Perú.

Cuando se dio cuenta que la policía había ingresado al lugar, intentó burlar a la autoridad escondiéndose en la maletera de un auto. Sin embargo, la policía pudo encontrarla.

“Quiero disculparme nuevamente a nivel nacional, con todas las personas afectadas. Sé que mucha gente ha perdido a sus seres queridos. Hay mucha gente que me dio la espalda, ahí me di cuenta quiénes son mis amigos y quiénes no”, dijo en su presentación.

Al finalizar el programa volvió a referirse sobre el tema e indicó que “era un tema que tenía que hablarlo y que el programa era el escenario ideal para ello”.

Sobre su pasado en general indicó que ya todo había quedado atrás y que ahora se encontraba muy feliz. “Si claro botar todo eso del pasado, (me libera). Estoy contenta súper feliz y bien tranquila”, puntualizó.

TÉCNICAS POR MEJORAR

Sobre sus compañeros indicó que todos tiene que realizar lo que dice el profesor. En referencia a Claudia Serpa sostuvo que la puso en la pizarra porque vio que no bailó.

“Ella es súper completa. Puse su nombre en la pizarra porque cantó y no bailó. Varios lo hemos hecho y me jugó una mala pasada, me agité, tal vez desafiné, se me fue el aire. A todos nos puede pasar”, afirmó Plasencia.

No dudó en aclarar que, pese a tener ciertas amistades dentro del programa ella tiene la intención de ganar y que agradece a ‘La Gise’ por la oportunidad, ya que no pensaba volver.

“Acá todos somos amigos, pero eso es una competencia”.

“No lo imaginé (regresar). No pensé que América TV me iba a abrir las puertas”.

Asimismo, resaltó que su mayor debilidad actualmente es la respiración. “La respiración, sí la respiración, dosificar, eso más que todo (es lo que me falta)”, mencionó la también bailarina.

