Ethel Pozo descarta su participación en El artista del año: “bailo pero no canto”

La conductora de América Hoy no participará de El Artista del año. (Foto: Instagram)

Durante la última edición de América Hoy, Ethel Pozo decidió aclarar que no participará en la siguiente temporada del reality conducido por su madre, Gisela Valcárcel.

Esto se dio debido a que en los últimos días se viene especulando quienes serían los artistas que se presentarían en la pista de baile y canto el próximo sábado 13 de noviembre, así como los posibles miembros del jurado.

Luego de que Mariella Zanetti indicará que debería haber un representante del programa matutino en El artista del año, el popular “Giselo” señaló la hija de la “Señito” para que concursará.

Asimismo, Christian Domínguez añadió que la única que no ha participado del reality es Ethel Pozo. Ante ello, la conductora no se quedó callada. “Es el artista del año y ya he dicho varias veces públicamente que no canto. Yo bailo, actúo, pero no canto”, sentenció.

“Ethel, tú no puedes decir que no cantas porque ahí hay unos profesionales excelentes que podrían sacar tu voz”, dijo la actriz cómica, quien estuvo como invitada a la conducción del programa.

“A mi ni Isabel Iñigo me saca la voz”, expresó la novia de Julián Alexander en medio de las risas de sus compañeros. Cabe resaltar que Isabel Iñigo es una cantante cubana que forma parte de los profesores que ayudan a los diferentes artistas en sus presentaciones cada sábado.

Recordemos que este sábado inicia la segunda temporada 2021 de El Artista del Año, el cual comenzará a las 9 p.m. y será transmitido por la señal de América Televisión.

YAHAIRA PLASENCIA REGRESA A EL ARTISTA DEL AÑO

Gisela Valcárcel no dudó en publicar la foto de una joven firmando un contrato, mientras confirmaba su presencia para este sábado; sin embargo, lo que nunca imaginó es que sería descubierta de inmediato.

Los usuarios de las redes sociales se dieron cuenta por la vestimenta que se trataba de la salsera Yahaira Plasencia, quien volverá a la pista de El artista del año. ”Puso la firma y este sábado estará al 100. El artista del año estreno este sábado“, se lee en el post de la ‘Señito’.

De momento Yahaira Plasencia se encuentra en nuestro país tras haber estado durante varios meses en Miami, ciudad en la que estaba trabajando su siguiente tema al lado del compositor Sergio George.

Yahaira Plasencia estará en El artista del año. (Foto: Instagram)

¿QUIÉNES SERÍAN LOS POSIBLES PARTICIPANTES?

-Jonathan Rojas

-Ángelo Fukuy

-Giuliana Rengifo

-Jota Benz

-Stephanie Valenzuela

-Estrella Torres

-Marisol

-Edson Dávila

-Pamela Franco

-Christian Domínguez

POSIBLES MIEMBROS DEL JURADO

-Sergio George

-Michelle Alexander

-Diego Bertie

-Morella Petrozzi

-Janet Barboza

SEGUIR LEYENDO