Minedu aclara que recién en julio del 2022 se reanudarán al 99% las clases presenciales

Minedu informó que recién en julio de 2022 se regresará al 99% a las aulas.

El Ministerio de Educación (Minedu) dio más detalles acerca de los anunciado por el presidente Pedro Castillo, desde Ayacucho, sobre el retorno a las aulas para marzo del 2022.

De acuerdo al discurso del jefe de Estado, el proceso de vacunación contra la COVID-19 tanto para los estudiantes, como para profesores, está avanzando de la mejor manera, por lo que se darían las condiciones necesarias para el regreso a clases presenciales cuando inicie el próximo año escolar.

“Hemos transferido 200 millones de soles para el pago de la deuda social de los maestros y en diciembre de este año, pagaremos 800 millones más. En marzo del 2022, volveremos a las clases presenciales. Nuestros niños y niñas deben regresar seguros a clase y para eso no solamente vacunar y darles condiciones de salud. Sino también tener maestros con seguridad en su trabajo”, explicó.

“Todos los maestros deben tener las condiciones de estabilidad que faciliten su compromiso con su comunidad. Implementaremos los protocolos de bioseguridad, adquiriremos kits de higiene. Se inició la entrega de materiales educativo para el 2022 en español y por primera vez en 41 lenguas originarias que beneficiarán a más de seis millones de escolares con una inversión de 183 millones soles”, agregó en su discurso.

MINEDU ACLARA RETORNO A CLASES

Sin embargo, el presidente Castillo no explicó que el retorno se daría de forma paulatina, como precisó el ministro de Educación, Carlos Gallardo, desde su cuenta de Twitter.

Gallardo detalló que, recién para julio del 2022, el Gobierno podría lograr un retorno a las aulas escolares en un 99 %.

“En 100 días de Gobierno, continuamos trabajando para fortalecer nuestro sistema educativo y recuperar los aprendizajes de niños, niñas, jóvenes y adultos. Todo este esfuerzo del Minedu apunta hacia el retorno a las aulas en un 99 % a julio del 2022″, tuiteó tras la presentación del mandatario desde Huamanga.

“Este retorno a las clases presenciales y semipresenciales al 99 % para mediados del 2022 comenzará desde el inicio del Año Escolar de manera gradual, segura, flexible y descentralizada en marzo”, continuó el ministro.

100 DÍAS DE PEDRO CASTILLO EN MATERIA EDUCATIVA

A 100 días de asumir el cargo como presidente de la República, la gestión del profesor Pedro Castillo en materia educativa es “preocupante”. Así lo definió el exministro de Educación, Idel Vexler, en un diálogo exclusivo con Infobae.

Vexler Talledo identifica al mandatario desde que participó como dirigente en la huelga nacional de maestros del 2017, año en el que se encontraba al frente del Ministerio de Educación en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. En dicha ocasión, ambos profesores se reunieron y lograron intercambiar ideas en aras de mejorar la enseñanza nacional.

Por tal motivo, cuando Castillo llegó al sillón presidencial, Vexler consideró que había la posibilidad de cambio, pero con continuidad en la “reforma magisterial y la reorganización desde adentro del Ministerio de Educación. “Pensé que iba a ser una gestión plural y democrática”, comentó el exministro.

Sin embargo, esto no se vio reflejado en las acciones del presidente y, según lo contemplado por Idel Vexler, el reciente nombramiento de Carlos Gallardo como nuevo ministro de Educación, en reemplazo de Juan Cadillo, atenta contra la reforma educativa debido a los intereses encontrados.

“Por lo que he conocido en los medios, parece que (Carlos Gallardo) no toma conocimiento real que él es el ministro de Educación de todos los peruanos y peruanas, no solo de un grupo de profesores agrupados en el FENATEP”, indicó Vexler. “Me parece muy mal que esté anunciando que no habrá evaluación docente y descalificando la reforma magisterial”, acotó.

