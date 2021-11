Gran apagón mundial: qué es y cuándo podría ocurrir

Austria ha sido el primer país en lanzar una advertencia a sus pobladores por un posible apagón que dejaría sin energía eléctrica al territorio. Esta preocupación se da en medio de la pandemia por coronavirus que sigue cobrando víctimas con el pasar de los días.

La ministra de Defensa, Klaudia Tanner, expresó que “la cuestión no es si habrá un gran apagón, sino cuándo”. Algunos han mostrado su preocupación al preguntar si este gran apagón podría abarcar gran parte de Europa. Aunque no es incierto, se han emitido recomendaciones para que las personas estén preparadas en caso ocurriera y no los tome desprevenidos. Recordemos que las conexiones eléctricas del viejo continente tienen un punto de unión, por lo que una falla podría arrastrarse hacia los demás conectores.

“En Austria ya dan por hecho el gran apagón en unos cinco años. Ellos ya se están adelantando y haciendo saber a la gente que esto va a pasar. Han hecho eventos de cómo deberían actuar las ambulancias o los cuerpos de seguridad. Se apagarán los semáforos, los ordenadores, los cajeros automáticos, los teléfonos o internet. ¿Y qué pasa con las máquinas de oxígeno?”, comentaron Iker Jiménez y Carmen Porter, los conductores de ‘Horizonte’, según Marca.

¿QUÉ ENTENDEMOS POR APAGÓN?

También conocido como ‘blackout’, se trata de una falla de energía a gran escala que dura varios días o hasta semanas. Las edificaciones en general y alumbrado público no cuentan con este servicio, por lo que la única iluminación es la que recibirían del día hasta el atardecer. Las causas más comunes son los defectos de la subestación eléctrica, daños en una línea eléctrica, un cortocircuito, una sobrecarga, la deficiencia u obsolescencia del sistema de transporte o distribución eléctrica, falta de mantenimiento e incluso un error humano.

¿CÓMO SE PUEDE PREVENIR?

Pese a que no existe una ciencia que nos de un pronóstico de cuando pueda ocurrir en Europa u otro continente, se recomienda a la población en general que siempre tenga en casa algunos elementos que serían vitales para la supervivencia. Por ejemplo, mantas, radios y linternas con pilas, dinero en efectivo, botiquín, agua y alimentos no perecibles. Estos elementos son similares a los que usamos en la mochila de emergencias para sismos en Perú.

El dato: según el diario austríaco ‘Die Presse’, el Gobierno de Austria calcula que este apagón se puede producir en el año 2025, aunque al no ser una definición exacta, puede ser antes o después de lo indicado .

APAGÓN EN VENEZUELA

Uno de los casos más cercanos a nosotros es lo que ocurrió en Venezuela, país que actualmente es gobernado por Nicolás Maduro. La causa del apagón fue una falla en la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, la cual afectó seriamente al sector eléctrico del país en sus 23 Estados y la capital venezolana. El primer registro se dio el 7 de marzo del 2019.

La falta de mantenimiento, inexperiencia y los salarios bajos a los trabajadores también habrían afectado al país hermano. Según la administración de Nicolás Maduro, se concluyó que los apagones se dieron por unos supuestos sabotajes. Los sectores más vulnerables de no solo se vieron afectados por la suspensión del servicio de electricidad, sino también con agua, alimentos, transporte y medicamentos.

La crisis que se vive en el país han generado que un buen número de sus habitantes decida abandonar el territorio para buscar un mejor futuro en otros destinos.

SEGUIR LEYENDO