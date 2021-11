Perú vs. Bolivia: ¿qué dijo Ricardo Gareca sobre los jugadores que están en duda para el duelo por Eliminatorias?

Ricardo Gareca asumió en el 2015 a la selección peruana. Foto: FPF.

Existen tres nombres que han generado preocupación para Ricardo Gareca en los últimos entrenaanmientos de la selección peruana en la Videna. A poco del duelo ante Bolivia, válido por la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022, el central Alexander Callens, el volante Pedro Aquino y el delantero Jefferson Farfán son duda.

SOBRE ALEXANDER CALLENS

“No tiene ningún problema, aunque más allá de que cada vez que hay un entrenamiento se toman los recaudos necesarios. Escucho a los profesores y médicos. Lo que me interesa en esta etapa es que los jugadores lleguen bien al día del partido. Recién mañana (miércoles) sabré si podré o no contar con Alexander Callens”.

SOBRE PEDRO AQUINO

“No queremos apurar absolutamente nada. Está en un proceso en el cual se encuentra con nosotros, pero en el que busca sentirse de la mejor manera. No sé si el día de mañana (miércoles) le darán el alta para hacer el fútbol. Si es así, lo empezamos a considerar”

SOBRE JEFFERSON FARFÁN

“Nosotros lo vemos muy bien. Lo que pasa es que tratándose con Jefferson, me transmitieron que hay momentos donde lo vamos a poder utilizar y otros momentos no. Lo que nos interesa es que llegue bien para el día del partido. El tiempo que puede estar es el que se viene planificando. El cada vez tiene posibilidades de estar cada vez más tiempo. Donde me den la posibilidad de contar con él de arranque, lo podemos considerar”.