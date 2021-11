COVID-19: Perú registra 658 nuevos casos positivos y 22 fallecidos en las últimas 24 horas

COVID-19: Perú registra 658 nuevos casos y 22 fallecidos en las últimas 24 horas. (Foto:Minsa)

Cifra alarmante de contagios. El Ministerio de Salud (Minsa) informó que durante el 8 de noviembre se ha registrado un total de 22 personas fallecidas y 658 nuevos casos confirmados en todo el Perú a causa de la COVID-19.

Esta cifra se sumaría al total de fallecidos desde que inició la pandemia, siendo 200,502 decesos registrados por el Minsa.

CASOS POSITIVOS EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS

Con la actualización de la Sala Situacional COVID-19, la autoridad sanitaria precisó que hasta las 22:00 horas del último lunes se habían procesado muestras para 19 millones 405,865 personas.

De todas esas pruebas de descarte , 17 millones 196,974 dieron resultado negativo. En consecuencia, el acumulado de positivos llegó ayer a 2 millones 208,89 1 casos contabilizados desde aquel 6 de marzo del 2020, donde se conoció al “paciente cero” que fue el primer caso diagnosticado en Perú.

El Minsa informó también que, durante este lunes último, se registraron los resultados de 41,485 personas muestreadas, “de las cuales 658 fueron casos sintomáticos confirmados de ese día”.

Además, se registraron parcialmente los resultados de 1001 casos confirmados por COVID-19 de los siete días anteriores.

HOSPITALIZADOS, RECUPERADOS Y FALLECIDOS

Con un proceso de vacunación que supera los 36 millones de dosis aplicadas, el Minsa agregó que a la fecha se tienen 3,255 pacientes hospitalizados por la COVID-19, de los cuales 905 se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con ventilación mecánica.

En el último reporte emitido por el Minsa, se verifica que hasta el momento son 2 millones 188,042 personas que ya superaron la enfermedad, tras recibir el alta médica en un establecimiento de salud o cumplir con un período de aislamiento domiciliario. Es necesario resaltar que durante el último 08 de noviembre fueron 72 personas dadas de alta.

Con los 72 decesos de las últimas 24 horas se reajustó también el balance de víctimas de la pandemia.

Dada la información, el Ministerio de Salud lamentó tener que informar que la COVID-19 ha producido el fallecimiento de 200,502 ciudadanos en el país.

MINSA Y LA CAMPAÑA VAMOS A TU ENCUENTRO

El trabajo del Minsa ha evolucionado con el pasar de los meses. Antes solo existía la opción de que las personas se acerquen al lugar de vacunación asignado; sin embargo, en la actualidad la institución de salud está yendo a lugares donde hay afluencia de personas, como mercados, colegios, plazas, entre otros.

Un ejemplo es el trabajo que se viene realizando en el mercado Grau de Tacna, donde no solo inocularon a las personas contra la COVID-19, sino que además obsequiaron kits de mascarillas para niños y adultos. Lo mismo ocurrió en el AA.HH Absalón Alarcón de Pamplona Alta en San Juan de Miraflores. Además de aplicar vacunas contra el coronavirus, también aplicaron vacunas contra el neumococo e influenza, consultoría psicológica, entrega de kits de masacrillas, entre otras actividades.

Vacunación en el mercado Grau de Tacna. (Foto:Minsa)

LA LUCHA CONTRA LAS NOTICIAS FALSAS

No es una novedad esta situación. Desde el inicio de la pandemia las historias conspiraciones comenzaron a ganar terreno en varias partes del mundo y Perú no ha sido ajeno a ello.

En un inicio se trató de engañar a la población con la idea de que la vacuna tenía un “microchip 5G” o que todo era creado por Bill Gates, entre otros magnates, lo cual fue desmentido por la Organización Mundial de la Salud.

El Minsa alerta sobre las nuevas noticias falsas que vienen circulando en WhatsApp, Facebook y otras redes sociales. Si alguien te envía una noticia falsa no la compartas porque hay personas que creen en todo lo que se les dice por diversos factores. No te vuelvas cómplice de la desinformación y por ende aliado de la no vacunación.

Minsa alerta sobre noticias falsas. (Foto:Twitter)

SEGUIR LEYENDO