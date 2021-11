Acertijo lógico: Gustavo nace cuando su padre tenía 25 años ¿Qué edad tendrán en 15 años?

¡La comunidad en redes sociales siguen pensando en la respuesta! Llegó un nuevo acertijo lógico que te hará recordar las operaciones más simples que aprendimos durante la época del colegio. Con este reto viral despertarás tu sentido de análisis y de soluciones para poder hallar la respuesta correcta en el menor tiempo posible. Presta atención a cada detalle del problema que te presentaremos, ya que solo tendrás 30 segundos para realizarlo. ¿Estás listo? ¡Comencemos!

Te planteamos el siguiente problema de razonamiento matemático: Gustavo nace cuando su padre tenía 25 años. Tu misión de hoy es calcular las edades de ambos, sabiendo que, dentro de 15 años, la “¿Quién soy yo?”: el acertijo familiar que solo el 3% resuelvede su papá será el doble que la suya. Lo único que tienes que hacer es responder cuál será la edad de ellos en el tiempo especificado.

Sigue tu instinto para poder encontrar la respuesta. Si todavía no encuentras la solución, desliza hacia abajo para ver el paso a paso del proceso.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Vamos a hacer un breve paseo por nuestras clases de razonamiento matemático del colegio para poner un fin a este curioso reto viral que nos ha hecho pensar por unos largos minutos. ¡Lápiz y papel para comenzar!

X: Edad de Gustavo

Y: Edad del padre

- Gustavo nace cuando su padre tenía 25 años. (y = x + 25)

- Dentro de 15 años, la edad de su padre será el doble que la suya. (y + 15) = 2(x + 15)

Siguiendo los pasos de Brainly, vamos a hallar la respuesta con el método de sustitución (resuelves una variable y luego sustituyes esa expresión en la otra ecuación. Lo importante aquí es que siempre reemplazar valores que son equivalentes).

(x + 25 + 15) = 2(x + 15)

x + 40 = 2x + 30

2x - x = 40 - 30

x = 10

Ahora, para encontrar el valor de y (la edad del padre), realizaremos una operación simple.

y = 10 + 25

y = 35

Entonces, podemos concluir que Gustavo nace cuando su padre tenía 25 años. Actualmente él tiene 10 años y su papá 35 años.

¿QUÉ SON LOS ACERTIJOS DE LÓGICA?

Podemos definirlos como un tipo de pasatiempo o juego, el cual consiste en hallar la solución de un enigma o encontrar el sentido oculto de una frase, solo siguiendo el camino de nuestra intuición y el razonamiento, y no por tener amplios conocimientos en una materia en específico.

EL ACERTIJO PARA INGRESAR A LA UNIVERSIDAD DE OXFORD

La institución británica propuso en el examen de ingreso un desafío de lógica que la mayoría no logró resolver correctamente.

¿Te atreves a intentarlo? Alice, Bob y Charlie son lógicos expertos que siempre dicen la verdad y que están sentados en fila uno delante del otro, como muestra la imagen. Su padre les pone un sombrero de color azul o rojo a cada uno, situación a partir de la cual se plantearán después diferentes circunstancias.

Alice (sentada detrás de la fila) puede ver el sombrero de Bob (que está sentado en medio) y el de Charlie (que está sentado en primer lugar) pero no puede ver el suyo. Bob puede ver el sombrero de Charlie pero no el que porta. Y Charlie no puede ver ninguno de los sombreros. Los tres personajes son conscientes de estas reglas. Encuentra el color que usará cada uno ¡Mira la respuesta correcta!

