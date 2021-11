¿Qué es el efecto pecera? Conoce el significado de este término usado por jóvenes. (Foto:Captura)

Probablemente hayas visto muchos términos nuevos que se utilizan de forma muy común en redes sociales y aquí llega uno el “efecto pecera”. Si no lo has escuchado es momento de que conozcas su significado para que no estés perdido (a) al momento de que te mencionen o escriban esta frase.

Uno de los últimos términos más usados por jóvenes sin duda ha sido el “red flag”, el cual hace referencia al peligro frente a una persona, actitud, comportamiento, manera de hablar o similares en la primera fase de conocerlo (a). Debido a que ciertas actitudes revelarían un trasfondo de su verdadera actitud. Es por ello que se usan los emojis de banderolas rojas en referencia a “peligro”.

Y bueno aquí conocerás el término que ya está de moda en el vocabulario de muchos jóvenes y es el efecto pecera.

¿QUÉ ES EXACTAMENTE EL EFECTO PECERA?

De hecho es probable que ya lo hayas vivido, pero no te has dado cuenta bajo el término en mención. Compartiremos un ejemplo perfecto para entender la frase.

Imagina que eres un pececito de un único color, no tienes tonalidades ni nada y estás dentro de una pecera nadando con otros peces de tu mismo color desde que tienes uso de razón. Estás acostumbrado (a) a ello, hasta que llega el día en que a la pecera ingresa un nuevo pez brillante y colorido. Es el pez payaso.

Te emociona la idea de ver alguien distinto a ti, nuevo a tu vista, exótico y brillante. La emoción es tal que quieres conocerlo más, y al haber estado encerrado (a) tanto tiempo con los mismos peces no tienen novedades en su conversación; sin embargo, eso no sucede con el pez payaso, todo lo que salga de su boca te parecerá ¡WOW! Aunque no haga mucha gracia.

Eso no sucederá con todos (as), solo con algunos, y aquellos que lo hayan contemplado como uno más, verán en ti a una persona que ha tenido la capacidad de rebajarse para estar embobado (a) con el pez payaso.

Este pez aprovechará la atención que le das para mostrar como sea que es el indicado para ti, sabe que su mejor arma es divertir.

Caerás rendido (a) al punto de tener un vínculo cariñoso, el cual probablemente te marcará “la vida”. Sentirás que sabes mucho de amor por haber vivido tu idilio amoroso con el pez payaso dentro de la pecera de la cual nunca has salido.

Cuando tengas otra relación recordarás a ese pez porque era único a pesar de ser payaso.

Pero llega el día en que el dueño ya no quiere tener más peces y lanza a todos hacia el mar. Ese día te quedas perplejo (a) porque descubres un mundo infinito de agua, el océano.

Conoces a peces de otras especies de diversos colores, con diversos temas de conversación, de diversas formas y culturas. Te das cuenta de que hay más peces payasos y que el tuyo no era el más atractivo (a).

Es ahí cuando entiendes que te emocionaste con él (o ella) porque estabas metido (a) dentro de una pequeña pecera toda tu vida, fue el efecto pecera que hizo que lo vieras con otros ojos. Ahora nada volverá a ser igual, tienes el océano para ti. Tu tiempo y atención no solo será atendida por una única persona, hay muchos que estarían dispuestos (as) a dedicarte su tiempo.

Recuerda que tu autoestima no debe depender de una persona y menos de un pez payaso sin gracia que por el hecho de aparentar “ser único” no quiere decir que sea excepcional.

Si identificaste que tienes el efecto pecera, puede que sea por los estragos del COVID-19 y el aislamiento social. No olvides que hay un mar por descubrir.

