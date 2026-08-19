Wedding planner de Curwen revela que boda con Carla Campos Salazar seguía en pie tras ‘ampay’: “En la mañana hablé con ellos”

Tras la difusión de un video comprometedor de su novia, el youtuber Curwen anuncia la suspensión de su matrimonio. Escucha las declaraciones de su wedding planner, quien horas antes aseguraba que los preparativos seguían en pie, y el análisis del caso en el set. ATV/ Magaly TV La Firme.

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La polémica generada por el ‘ampay’ de Carla Campos Salazar, pareja de Víctor Caballero, conocido como Curwen, continúa dejando nuevas revelaciones. Esta vez, la protagonista fue Gloria Gálvez, wedding planner encargada de la organización de la boda, quien conversó con el equipo de Magaly TV, La Firme y contó qué ocurrió con los preparativos del matrimonio después de que las imágenes de la joven bailando con otro hombre fueran difundidas por el programa de Magaly Medina.

Según relató la organizadora de bodas, durante la mañana posterior a la emisión del ‘ampay’ tuvo comunicación con Curwen y Carla Campos Salazar y, de acuerdo con lo que pudo percibir en ese momento, la relación entre ambos continuaba con normalidad. Incluso, afirmó que los preparativos del esperado matrimonio seguían adelante.

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Wedding planner de Curwen ‘echa’ a la pareja: “La relación va bien donde yo sé” tras polémico ‘ampay’. Captura: Magaly TV La Firme.

“La relación va bien donde yo sé”, manifestó Gloria Gálvez durante su conversación con el equipo de Magaly TV, La Firme.

La declaración llamó especialmente la atención porque se produjo cuando todavía no se conocía públicamente la decisión de Curwen de suspender su boda. Para la wedding planner, hasta ese momento no había recibido ninguna comunicación que indicara que los planes matrimoniales habían cambiado.

“Yo asumo que no pasó nada porque no me han dicho nada y todo bien”, explicó Gálvez, dejando claro que su información se basaba en las conversaciones que había mantenido con la pareja y en la continuidad de las coordinaciones para el matrimonio.

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Wedding planner de Curwen ‘echa’ a la pareja: “La relación va bien donde yo sé” tras polémico ‘ampay’. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina revela cuándo habló la wedding planner con la pareja

Durante la emisión de Magaly TV, La Firme, Magaly Medina precisó que las declaraciones de la organizadora fueron recogidas durante la mañana del martes, antes de que Curwen hiciera público el cambio en sus planes.

La conductora explicó que, cuando Gloria Gálvez conversó con el equipo del programa, todavía no se había producido el anuncio de la suspensión de la boda. Por ello, sus declaraciones reflejaban la situación que la wedding planner conocía en ese momento.

El detalle resulta importante debido a que, apenas unas horas después, Curwen anunció públicamente que su matrimonio con Carla Campos Salazar no se realizaría, al menos por ahora.

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De esta manera, la información entregada por la organizadora mostró cómo la situación entre la pareja parecía haber cambiado en cuestión de horas. Mientras durante la mañana la encargada de los preparativos aseguraba que todo continuaba con normalidad, por la tarde el propio Curwen confirmó que la boda quedaba suspendida.

Wedding planner de Curwen ‘echa’ a la pareja: “La relación va bien donde yo sé” tras polémico ‘ampay’. Captura: Magaly TV La Firme.

Curwen anuncia la suspensión de su boda con Carla Campos Salazar

La decisión fue comunicada por Víctor Caballero, Curwen, durante su programa de YouTube, El Diario de Curwen. El creador de contenido confirmó que el matrimonio con Carla Campos Salazar finalmente no se realizaría.

“No va”, afirmó de manera contundente.

Curwen utilizó además su característico tono irónico para referirse a la situación y enfatizó que la decisión estaba tomada. “La boda no va. Está más cancelado que el funeral de Furrey, canceladísimo, más que cancelado que Vibra Good”, expresó durante su programa.

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Con estas palabras, el influencer confirmó lo que horas antes todavía no había sido comunicado a la wedding planner: los planes del matrimonio habían quedado en pausa después de la polémica generada por las imágenes difundidas por el programa de Magaly Medina.

El anuncio generó una nueva reacción alrededor de una historia que inicialmente había llamado la atención por tratarse de una pareja que tenía previsto llegar al altar. La difusión del ‘ampay’ terminó colocando su relación en el centro de la conversación pública y ahora la boda quedó suspendida.

Wedding planner de Curwen ‘echa’ a la pareja: “La relación va bien donde yo sé” tras polémico ‘ampay’. Captura: Magaly TV La Firme.

El ‘ampay’ que puso en duda el matrimonio de Curwen

Todo comenzó con las imágenes emitidas por Magaly TV, La Firme, donde se observa a Carla Campos Salazar bailando con otro hombre durante una salida nocturna en una discoteca de Miraflores.

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Las imágenes fueron presentadas como un ‘ampay’ y rápidamente generaron repercusión debido a que Campos Salazar mantenía una relación con Curwen y ambos tenían planes de matrimonio.

El caso adquirió mayor interés precisamente porque la pareja estaba próxima a casarse. La difusión del material televisivo abrió una serie de interrogantes sobre el futuro de la relación y, posteriormente, Curwen decidió pronunciarse públicamente.

Mientras las imágenes generaban comentarios en redes sociales y en distintos espacios de espectáculos, el entorno de la pareja también comenzó a reaccionar. Entre ellos estuvo el padre de Carla Campos Salazar, quien decidió salir en defensa de su hija tras la controversia provocada por el ‘ampay’.

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Su intervención se sumó a las diferentes voces que aparecieron alrededor del caso, mientras Curwen mantenía su postura y finalmente confirmó que el matrimonio había quedado suspendido.

Wedding planner de Curwen ‘echa’ a la pareja: “La relación va bien donde yo sé” tras polémico ‘ampay’. Captura: Magaly TV La Firme.

La boda de Curwen estaba en plena organización

La versión de Gloria Gálvez también permite conocer que los preparativos del matrimonio no se habían detenido inmediatamente después de la difusión del ‘ampay’. La wedding planner explicó que, durante la conversación que sostuvo con la pareja la mañana siguiente, no recibió ninguna indicación relacionada con la cancelación de los servicios o la suspensión de la ceremonia.

Por ello, desde su perspectiva profesional, la organización de la boda continuaba y todo se encontraba encaminado.

Wedding planner de Curwen ‘echa’ a la pareja: “La relación va bien donde yo sé” tras polémico ‘ampay’. Captura: Magaly TV La Firme.

“Todo va perfecto”, señaló Gálvez al referirse a la situación que conocía en ese momento.

La frase adquiere ahora otro significado luego del anuncio realizado por Curwen. La organizadora habló con información correspondiente a las primeras horas posteriores al ‘ampay’, cuando todavía no se había tomado o comunicado la decisión definitiva sobre el matrimonio.

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Así, la historia pasó de una aparente continuidad de los preparativos a una suspensión anunciada públicamente por el propio novio.

Wedding planner de Curwen ‘echa’ a la pareja: “La relación va bien donde yo sé” tras polémico ‘ampay’. Captura: Magaly TV La Firme.

Curwen dice que está dispuesto a ir a Magaly TV

Luego de confirmar que la boda con Carla Campos Salazar no va, Curwen también dejó abierta la posibilidad de acudir al programa de Magaly Medina.

El creador de contenido reiteró que está dispuesto a presentarse en el espacio televisivo, en medio de la controversia que se originó precisamente a raíz del material difundido por Magaly TV, La Firme.

La situación ha generado una expectativa adicional sobre una eventual aparición de Curwen en el programa, especialmente porque el caso ha tenido distintas reacciones desde que se emitieron las imágenes.

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Mientras tanto, la suspensión de la boda representa un nuevo capítulo en la historia de la pareja. Hasta antes del anuncio, los preparativos continuaban según la información que manejaba la wedding planner. Sin embargo, la decisión comunicada por Curwen cambió el panorama.

Wedding planner de Curwen ‘echa’ a la pareja: “La relación va bien donde yo sé” tras polémico ‘ampay’. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Qué pasó con la boda de Curwen y Carla Campos Salazar?

Por ahora, lo confirmado públicamente es que Curwen anunció la suspensión de su matrimonio con Carla Campos Salazar después de la difusión del ‘ampay’. La wedding planner, en cambio, había señalado horas antes que había conversado con ambos y que, según lo que sabía, la relación continuaba bien.

La diferencia entre ambas situaciones refleja el rápido desarrollo de los acontecimientos. Gloria Gálvez habló con la pareja durante la mañana, cuando los planes todavía seguían adelante, mientras que Curwen comunicó la suspensión durante la tarde.

Wedding planner de Curwen ‘echa’ a la pareja: “La relación va bien donde yo sé” tras polémico ‘ampay’. Captura: Magaly TV La Firme.

La organizadora no afirmó que la pareja hubiera solucionado definitivamente la controversia, sino que explicó que, hasta el momento de su conversación, nadie le había informado que los preparativos debían detenerse.

Por ello, sus declaraciones se convirtieron en una pieza más dentro de la polémica que rodea a la pareja y su fallida boda.

El caso continúa generando atención debido a que se trata de una relación que estaba encaminada al matrimonio y que, tras la difusión de las imágenes en una discoteca de Miraflores, terminó enfrentando una crisis pública.

Ahora, mientras Curwen confirma que la boda está “canceladísima”, queda por conocer qué ocurrirá con su relación con Carla Campos Salazar y si esta suspensión será definitiva o si, con el paso de los días, ambos decidirán retomar sus planes de llegar al altar.

Wedding planner de Curwen ‘echa’ a la pareja: “La relación va bien donde yo sé” tras polémico ‘ampay’. Captura: Magaly TV La Firme.