Sismo de magnitud 4.8 sacudió Lima y sorprendió a miles: IGP pide no bajar la guardia

Hernando Tavera, presidente del IGP. | Andina

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Un sismo de magnitud 4.8 remeció Lima durante la madrugada de este miércoles 19 de agosto y sorprendió a numerosos ciudadanos que, a esa hora, todavía permanecían en sus viviendas. El movimiento telúrico ocurrió a las 5:28:02 a. m. y tuvo como epicentro una zona ubicada 42 kilómetros al suroeste de Lurín, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

De acuerdo con el reporte sísmico, el evento tuvo una profundidad de 42 kilómetros y alcanzó una intensidad III en Lurín, lo que corresponde a un movimiento percibido de manera leve. Pese a ello, el hecho de que ocurriera en las primeras horas de la mañana hizo que el movimiento fuera especialmente notorio para quienes se encontraban descansando.

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El sismo volvió a colocar sobre la mesa una realidad que los especialistas repiten constantemente: Perú es un país sísmico y la población debe estar preparada para movimientos de mayor intensidad.

Sismo moderado, según IGP

El jefe del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera, explicó que el movimiento registrado en Lima fue un sismo moderado, cuya percepción fue leve y rápida en la población.

“Siempre hay que estar preparados. Somos un país sísmico”, señaló Tavera al referirse al movimiento que sorprendió a los limeños durante la madrugada.

El especialista remarcó que la ciencia permite monitorear y estudiar los movimientos de la Tierra, pero no controlar cuándo ocurrirá un sismo. Por ello, insistió en que la prevención debe comenzar desde los propios hogares.

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“Desde la ciencia no tenemos control sobre la naturaleza”, sostuvo Tavera, al destacar la importancia de que cada familia conozca previamente cómo actuar ante una emergencia.

Un mapa satelital del Perú muestra la región de Lima con un punto rojo, con la fecha del 19 de agosto de 2026 visible en el margen inferior de la imagen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sonido que sorprendió a Lima

Uno de los aspectos que más llamó la atención tras el sismo fue el sonido que acompañó al movimiento. Muchos ciudadanos describieron haber escuchado un ruido fuerte antes o durante la sacudida, una experiencia que puede generar preocupación y sensación de que el movimiento fue mayor.

Tavera explicó que durante un sismo se producen diferentes tipos de ondas sísmicas. Las ondas P, que son las primeras en propagarse y tienen mayor velocidad, pueden generar una sensación inicial particular. Posteriormente llegan las ondas S, que producen movimientos de mayor amplitud.

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Aunque las ondas sísmicas propiamente dichas no son un “sonido” audible como una voz o una música, las vibraciones que producen al atravesar el suelo y las estructuras pueden generar ruidos perceptibles para las personas. El crujido de paredes, ventanas, puertas, muebles y otros elementos puede hacer que el fenómeno se escuche con claridad.

Un mapa en relieve de Perú ilustra la actividad sísmica con un epicentro localizado en la costa occidental del país y círculos concéntricos de energía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué recomienda el IGP ante un sismo?

El llamado de Tavera tras el movimiento de este miércoles fue concreto: no esperar a que ocurra un gran terremoto para comenzar a prepararse.

Las familias deben identificar las zonas seguras dentro de sus viviendas, establecer rutas de evacuación y reconocer los lugares hacia los cuales podrían desplazarse en caso de una emergencia. También es fundamental revisar las condiciones estructurales de la vivienda y evitar colocar objetos pesados en lugares que puedan representar un peligro durante una sacudida.

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El IGP recuerda que cada sismo es una oportunidad para reforzar la cultura de prevención. El movimiento de magnitud 4.8 registrado frente a la costa de Lima fue moderado y de corta duración, pero volvió a despertar a una ciudad que vive sobre una zona de permanente actividad sísmica.

La recomendación de los especialistas permanece vigente: mantener la calma, estar preparados y saber exactamente qué hacer antes, durante y después de un sismo. La prevención comienza mucho antes de que vuelva a temblar.