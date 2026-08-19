Gianluca Lapadula alcanzó los 200 goles como futbolista: redondeó su espléndida cifra de la mano de Universitario en Liga 1 2026

Gianluca Lapadula responde con goles a la confianza depositada en Universitario. - Crédito: Luis Padilla

Guardar

La historia de Gianluca Lapadula es la de un joven de ascendencia peruana que siempre se dispuso a ser futbolista. Poco le importaba los obstáculos o retos, quería como sea cumplir su sueño. Una vez que lo logró se fijó la meta de vivir de lo que más amaba sin pensar en nada más. De ahí que sea una sorpresa que, tras más de 500 partidos disputados, llegara a los 200 goles en la nación que juró representar por devoción.

La maravillosa cifra, esa que nunca persiguió pero que logró a base de tenacidad y pujanza, la obtuvo el pasado domingo (16.08.2026) con la camiseta de Universitario de Deportes, institución a la que ha dotado de anotaciones puntuales en momentos apremiantes.

PUBLICIDAD

Gianluca Lapadula llegó a los 200 goles como futbolista. - Crédito: Universitario

El partido que marcó el hito personal de Lapadula fue contra FC Cajamarca, en el estadio Héroes de San Ramón. El ítalo-peruano arrancó como titular, armó dupla en ataque con Alex Valera y dejó su sello característico a través de un disparo de penal bien lanzado. Tras esa conquista, amplió su registro personal con una marca especial.

Para festejar la proeza de ‘Il Peruviano’, Universitario recurrió a sus plataformas sociales y destacó lo hecho por su nuevo artillero. “Sueño cumplido, Gianluca. Felices de celebrarlo contigo”, se consignó.

El delantero marcó de penal el tercero de los 'cremas' en Cajamarca - Crédito: L1MAX.

Lapadula, camino goleador

Gianluca Lapadula dio inicio a su carrera hace 19 años vistiendo la indumentaria del FC Pro Vercelli 1892. En esa experiencia apenas disfrutó de unos cuantos partidos. No fue hasta el 2009 cuando se asomó como un goleador en ciernes al marcar 11 dianas con el Parma Primavera.

PUBLICIDAD

Aunque sus estadísticas oficiales partieron un par de años más tarde cuando fichó por el San Marino Calcio. Allí se destapó con una frecuencia goleadora inusitada plasmada en 24 dianas en 35 lances. Un paso similar advino con el ND Gorica al apuntar 14 goles en 32 duelos.

Gianluca Lapadula defendió las camisetas del AC Milan, Spezia, Pescara y Cagliari. - Crédito: Difusión

A partir de entonces, Lapadula se encarriló como un ‘killer’ en potencia que todo lo veía arco. Con Teramo Calcio hizo 25 dianas en 42 juegos, pero su irrupción definitiva llegó con el Pescara al marcar 30 goles en 46 partidos y llevar a los suyos a la Serie A.

PUBLICIDAD

La experiencia en la élite de Italia llegó, pero con la camiseta del AC Milan, en cuyas filas hizo 8 conquistas. En adelante, el ítalo-peruano defendió los escudos del Genoa, US Lecce, Benevento, Cagliari, Spezia y, ahora, Universitario de Deportes. Y siempre batió redes contrarias hasta completar 200 goles.

Lapadula selló la permanencia de los 'sardos' con un penal impecable, al 90', frente a Sassuolo. | VIDEO: ESPN