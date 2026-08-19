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Temblor de 4.8 en Lurín: ¿Cuántos sismos se han registrado en Perú durante 2026?

El movimiento fue percibido en distintos sectores de Lima y se produjo en un país ubicado dentro del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico

La información sísmica permite fortalecer la preparación ante emergencias, debido a que los registros son compartidos con entidades encargadas de la gestión del riesgo de desastres y permanecen disponibles para la ciudadanía - Créditos: IGP.
La información sísmica permite fortalecer la preparación ante emergencias, debido a que los registros son compartidos con entidades encargadas de la gestión del riesgo de desastres y permanecen disponibles para la ciudadanía - Créditos: IGP.
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El sismo de magnitud 4.8 registrado durante la madrugada de este miércoles 19 de agosto al suroeste de Lurín volvió a poner en evidencia la constante actividad sísmica del territorio peruano.

De acuerdo con las estadísticas del Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico del Perú (IGP), entre el 1 de enero y el 19 de agosto se contabilizaron 565 eventos telúricos a escala nacional.

Del total, 51 ocurrieron durante agosto. Las magnitudes registradas fluctuaron entre 3,5 y 5,7, mientras que la intensidad alcanzó hasta el nivel VII en la Escala de Mercalli Modificada.

Ambos conceptos permiten diferenciar las características de un movimiento. La magnitud cuantifica la energía liberada durante la ruptura de la corteza terrestre, mientras que la intensidad determina la forma en que el fenómeno fue percibido en un determinado lugar y los posibles efectos sobre las personas, construcciones y objetos.

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El sismo tuvo como epicentro a Lurín - Créditos: @igp_peru.
El sismo tuvo como epicentro a Lurín - Créditos: @igp_peru.

El seguimiento de estos fenómenos se realiza mediante una red conformada por 75 estaciones sísmicas instaladas estratégicamente en diferentes puntos del territorio. Estos equipos transmiten información vía satélite y permiten al Censis mantener un monitoreo permanente y en tiempo real.

Los datos obtenidos son enviados a las instituciones vinculadas con la gestión del riesgo de desastres y también pueden ser consultados por la ciudadanía mediante las plataformas del IGP y del Ministerio del Ambiente (Minam).

Julio concentró la mayor cantidad de eventos

Los registros oficiales muestran que julio fue el mes con mayor actividad sísmica durante el periodo analizado, con 115 movimientos. En segundo lugar se ubicó mayo, con 83 reportes, mientras que junio acumuló 75 episodios. Agosto, hasta este miércoles 19, suma 51 sucesos.

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El sismo de esta mañana despertó a miles de peruanos - Créditos: Andina.
El sismo de esta mañana despertó a miles de peruanos - Créditos: Andina.

Arequipa lidera los registros regionales

Por regiones, Arequipa encabeza la lista con 92 movimientos registrados desde el inicio del año. Lima ocupa el segundo puesto con 66 episodios, mientras que Ica aparece en tercer lugar con 56.

Estas cifras reflejan que la actividad telúrica permanece distribuida en distintas zonas del país. El monitoreo permanente permite contar con información actualizada sobre cada ocurrencia y constituye una herramienta fundamental para fortalecer la preparación frente a eventuales emergencias.

¿Qué debe contener la mochila de emergencia?

Una mochila de emergencia debe reunir artículos esenciales para afrontar las primeras horas después de un sismo, incendio, huaico u otra situación que obligue a abandonar temporalmente la vivienda. Su contenido debe adaptarse a las necesidades de cada familia y permanecer en un lugar accesible, conocido por todos los integrantes del hogar.

  • Agua: botellas suficientes para cubrir las necesidades básicas durante las primeras horas. Se recomienda revisar periódicamente su fecha de vencimiento.
  • Alimentos no perecibles: conservas, barras energéticas, galletas, frutos secos y otros productos que puedan consumirse sin preparación.
  • Botiquín: gasas, vendas, alcohol, curitas, guantes descartables y medicamentos de uso habitual.
  • Iluminación: linterna, pilas de repuesto y, de ser posible, una lámpara portátil.
  • Comunicación: radio a pilas o con batería recargable, además de un silbato para facilitar la ubicación de personas.
  • Documentos: copias de documentos de identidad, números telefónicos importantes y otros datos necesarios, protegidos dentro de una bolsa hermética.
  • Higiene: papel higiénico, jabón, alcohol en gel, toallas húmedas, mascarillas y artículos de aseo personal.
  • Ropa: prendas de abrigo, medias y una manta, especialmente durante temporadas de bajas temperaturas.
  • Dinero: una cantidad de efectivo en billetes de baja denominación puede resultar útil ante posibles interrupciones de los servicios electrónicos.

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