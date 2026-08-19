FIFA Arena llega a Lima: así es el proyecto que busca llevar el fútbol a más niños y jóvenes en Perú

La FIFA Arena – San Luis fue inaugurada en el Complejo Deportivo El Pino como parte del proyecto que busca acercar el fútbol a niños y jóvenes.

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El fútbol peruano sumó este martes un nuevo espacio destinado a la formación de las futuras generaciones. En el Complejo Deportivo El Pino, en San Luis, fue inaugurada la FIFA Arena – San Luis, una minicancha que forma parte de un ambicioso programa del máximo organismo del fútbol mundial para ampliar el acceso a este deporte entre niños y jóvenes.

La iniciativa no se limita a la construcción de escenarios deportivos. El objetivo de FIFA es desarrollar espacios seguros, gratuitos y accesibles en distintas comunidades, especialmente en zonas donde los menores cuentan con menos oportunidades para practicar deporte.

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El proyecto forma parte del compromiso anunciado por Gianni Infantino durante la Cumbre sobre el Deporte para el Desarrollo Sostenible, realizada en París en 2024. La meta es instalar 1.000 minicanchas en las 211 asociaciones miembro de FIFA hasta 2031.

San Luis ya cuenta con una FIFA Arena

La primera parte de este proyecto en la zona se concretó con la inauguración de la cancha ubicada en San Luis. El acto contó con la presencia de autoridades de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), la Municipalidad Distrital de San Luis y representantes de FIFA.

Autoridades de la FPF, FIFA y la Municipalidad de San Luis participaron en la inauguración de la nueva cancha. Crédito: FPF

Por parte del organismo internacional participaron Jair Bertoni, director de FIFA para las Américas; Rafael Arias, responsable de la Oficina Regional de FIFA en Asunción; Niko Nhouvannasak, encargado del equipo de FIFA Arena; y Carlos Gutiérrez, gerente de Desarrollo de Asociaciones Miembro de la Oficina Regional de FIFA en Asunción.

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La idea es que el espacio tenga un uso constante y no quede reducido a una infraestructura inaugurada para una ceremonia. De acuerdo con la FPF, se impulsarán actividades deportivas y escuelas de fútbol, además de iniciativas destinadas a promover hábitos saludables, integración y convivencia.

La FPF busca darle actividad al nuevo espacio

Uno de los puntos que pretende desarrollar la Federación Peruana de Fútbol es el uso permanente de la cancha. Para ello, anunció que promoverá actividades de formación con la participación de sus embajadores del fútbol peruano.

“Queremos una juventud más sana y deportista. Estos proyectos de FIFA Arena nos acercan a la comunidad y vamos a contribuir desde la FPF incentivando la apertura de escuelas de fútbol, con la participación de nuestros embajadores”, señaló Agustín Lozano, presidente de la FPF.

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El dirigente también destacó que la intención es que los menores de la zona puedan apropiarse del espacio y utilizarlo como un punto de encuentro alrededor del deporte.

“Queremos que estos espacios tengan vida, que los niños los utilicen y que el fútbol sea una oportunidad para crecer y compartir”, añadió.

La FIFA Arena – San Luis busca convertirse en un espacio deportivo para niños, jóvenes y familias de la comunidad. Crédito: FPF

Un proyecto que busca acercar el fútbol a las comunidades

La FIFA Arena de San Luis forma parte de una estrategia que busca utilizar el fútbol como herramienta de desarrollo social. La propuesta contempla que las minicanchas funcionen como espacios donde los menores puedan practicar deporte en condiciones adecuadas, pero también desarrollar valores asociados al trabajo en equipo y la convivencia.

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Para la FPF, el desafío ahora será que la infraestructura tenga un funcionamiento sostenido y que las actividades anunciadas lleguen efectivamente a los niños y jóvenes de la comunidad.

La inauguración en San Luis representa así el primer paso de una iniciativa que apunta a acercar el fútbol a más sectores de la población y fortalecer su práctica desde las categorías formativas. La meta global de FIFA es que, en los próximos años, cientos de comunidades alrededor del mundo puedan contar con un espacio destinado específicamente a este propósito.